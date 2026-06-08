بمشاركة بونو وسعدان.. «أسود الأطلس» تتعادل مع النرويج

اختتم المنتخب المغربي الأول لكرة القدم مبارياته التجريبية بالتعادل مع نظيره النرويجي 1ـ1، الأحد في نيوجيرسي ضمن التحضيرات لكأس العالم 2026.

وشهدت المباراة مشاركة المغربي ياسين بونو، حارس مرمى فريق الهلال، الذي أكملها حتى النهاية، فيما لعب مواطنه مروان سعدان مدافع فريق الفتح 26 دقيقة بعد أن حل بديلًا من عيسى ديوب في الدقيقة 64.

وافتتح «أسود الأطلس» النتيجة عبر إبراهيم دياز، لاعب ريال مدريد الإسباني، بعد مرور 8 دقائق من انطلاق اللقاء، وأدرك أوديجارد التعادل للنرويج في الدقيقة 75.

وتلقى المنتخب المغربي ومدربه محمد وهبي ضربة قوية بإصابة نجمه نصير مزراوي الذي غادر الملعب في منتصف الشوط الأول.

ويخوض المنتخب المغربي منافسات المونديال ضمن المجموعة الثالثة رفقة البرازيل وإسكتلندا وهايتي، أما النرويج فإنها تشارك في الحدث العالمي إلى جانب فرنسا والعراق والسنغال في المجموعة التاسعة.