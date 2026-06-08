كرواتيا تكسب التجريبية الختامية

أحرز البديل الكرواتي ماريو باساليتش هدفًا في الوقت بدل الضائع ليقود منتخب بلاده الأول لكرة القدم ​إلى الفوز 2ـ1 على سلوفينيا تجريبيًا الأحد، في ختام استعداداته لكأس العالم لكرة القدم.

وكانت هذه هي المباراة التحضيرية الأخيرة لمنتخب كرواتيا، الذي وصل على الأقل إلى الدور نصف النهائي في آخر نسختين من كأس العالم، قبل السفر للمشاركة في ‌البطولة التي تلعب في كندا والمكسيك والولايات ​المتحدة.

‌وتبدأ ⁠كرواتيا ​مشوارها في ⁠البطولة بمواجهة إنجلترا في دالاس 17 يونيو الجاري.

وافتتح القائد لوكا مودريتش، الذي ربما خاض مباراته الدولية الأخيرة على أرضه، التسجيل في بداية الشوط الثاني، لكن تمريرة خلفية سيئة سمحت للاعب سلوفينيا البديل أندراز ⁠سبورار بإدراك التعادل في الدقيقة 83.

وبعدما ‌هز باساليتش الشباك ‌من تسديدة مباشرة في الدقيقة الثالثة ​من الوقت المحتسب ‌بدل الضائع تنفس جمهور كرواتيا الصعداء بعدما ‌حالفهم الحظ بالفوز باللقاء.

وسدد مودريتش صاحب الـ40 عامًا كرة متقنة من حافة منطقة الجزاء في الشباك في الدقيقة 51 بعد تمريرة عرضية من إيفان بريشيتش. ‌كان هذا الهدف رقم 29 لمودريتش في 198 مباراة.

لكن خطأ دفاعيًا من ⁠مارتن ⁠باتورينا منح سبورار فرصة للتسديد من مسافة قريبة، وهو ما فعله دون تردد.

لكن منتخب سلوفينيا لم يتمكن من إبعاد كرة مرتدة في منطقة جزائه مع اقتراب نهاية المباراة، فاستغل باساليتش الفرصة وسدد الكرة في الشباك.

وكان حارس مرمى كرواتيا دومينيك ليفاكوفيتش قد أنقذ عدة كرات خطيرة في وقت سابق.

وتلعب كرواتيا في المجموعة 11 إلى جانب غانا وبنما.