الدخان يتصاعد بعد انتخاب بيريز

تصاعد الدخان الأبيض من مقر نادي ريال مدريد الإسباني، وذلك فور إعادة انتخاب فلورنتينو بيريز، الرئيس الأسطوري للنادي، لولاية ثامنة تمتد حتى 2030، بعدما واجه تحديًا في الانتخابات للمرة الأولى منذ 2009 من قبل رجل الأعمال إنريكي ريكيلمي.

واحتفل بيريز، البالغ 79 عامًا، بفوزه على جميع اللوائح الانتخابية، وتحقيقه ثاني أفضل نتيجة في التاريخ، حتى قبل نشر النتائج الرسمية.

وأقر ريكيلمي، منافسه رئيس مجموعة الطاقة «كوكس»، بالهزيمة قبل ثوانٍ فقط، بعد نشر استطلاعات رأي عديدة أظهرت تقدمًا كبيرًا لبيريز، بحصوله على ما بين 60 و70% من أصوات الأعضاء «المشجعون-الأعضاء في إسبانيا»، الذين دُعوا إلى صناديق الاقتراع للمرة الأولى منذ 20 عامًا.

ودعا بيريز بنفسه إلى هذه الانتخابات المبكرة في مؤتمر صحافي عقب موسم ثانٍ تواليًا لريال مدريد من دون تحقيق أيّ لقب كبير، وبعد إعادة انتخابه بالتزكية للمرة الرابعة في يناير 2025.

وأوضح رئيس النادي الملكي الذي يتولى منصبه منذ عام 2009 بعد ولاية أولى بين عامي 2000 و2006، في خطابه أن أول قرار رئيسي في ولايته الثامنة سيكون عودة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، بعد 13 عامًا من ولايته الأولى على رأس الجهاز الفني للنادي.

ويمنح هذا الفوز بيريز الشرعية التي سعى إليها لمواصلة سياسته على رأس النادي، على الرغم من الانتقادات العديدة التي وُجهت لإدارته الرياضية خلال المواسم الثلاثة الماضية.

وأعلن بيريز هذا الأسبوع التعاقد الفوري مع لاعبَين اثنين في حال فوزه، وهما المدافع الفرنسي إبراهيما كوناتي، والظهير الهولندي دنزل دومفريس، كما وعد بتقديم عرض ضخم لا يقل عن 150 مليون يورو للحصول على خدمات نجم جديد.

وأشارت الصحف الإسبانية إلى الفرنسي ميكايل أوليسيه جناح بايرن ميونيخ، وقد استبعد هربرت هاينر، رئيس النادي الألماني، هذه الصفقة المحتملة.

ومن المتوقع أن يكون الأثر الرئيس لهذا الفوز في الانتخابات مؤسسيًا، ما يسمح للملياردير الإسباني بتنفيذ خطته المعلنة لفتح رأس مال النادي أمام مساهم أقلية، وهو ما عده منافسه ريكيلمي بمثابة «تخصيص».

من ناحيته، شكر ريكيلمي الذي كان يقف في الظل قبل أسابيع قليلة، الجماهير التي صوتت له.