أخضر التجديف يتوج بـ3 ميداليات

حقق المنتخب السعودي للتجديف 3 ميداليات في بطولة آسيا للتجديف الساحلي 2026، بواقع فضيتين وبرونزية، كان بطلها أحمد القحطاني، الذي أسهم في حصد فضيتين للأخضر خلال المنافسات.



ونال القحطاني الميدالية الفضية في منافسات فردي تحت 16 عامًا، قبل أن يضيف فضية ثانية مع زميله عبد الله العساف، في سباق الزوجي للفئة ذاتها، ليصبح أكثر اللاعبين السعوديين تتويجًا في البطولة.



وأحرز عبد الله المامي الميدالية البرونزية في منافسات الفردي تحت 19 عامًا، ليختتم الأخضر مشاركته بثلاث ميداليات آسيوية، مؤكدًا تطور المواهب السعودية في رياضة التجديف الساحلي.