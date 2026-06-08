6 ملاعب تخلد إنجازات الرياضة السعودية

دشّنت «مهد الرياضية» المسميات الرسمية لملاعب ومنشآت الأكاديمية، ضمن رؤية تهدف إلى ربط المواهب الناشئة بتاريخ الرياضة السعودية وإنجازاتها القارية والعالمية، عبر إطلاق أسماء تحمل دلالات تاريخية خالدة على مرافقها الرياضية المختلفة.

ووفق بيان للأكاديمية، شملت المسميات الجديدة ستة ملاعب، بعد إطلاق اسم «ملعب 84» تخليدًا لإنجاز المنتخب السعودي الأول لكرة القدم بتحقيق لقب كأس آسيا 1984، إلى جانب «ملعب 88» احتفاءً بالتتويج الآسيوي الثاني في كأس آسيا 1988، فيما حمل «ملعب 96» اسم الإنجاز الآسيوي الثالث للمنتخب السعودي بعد الفوز بلقب كأس آسيا 1996، إضافة إلى تدشين «ملعب 89» تخليدًا للإنجاز التاريخي، الذي حققه المنتخب السعودي للناشئين بعد تتويجه بلقب كأس العالم تحت 16 عامًا 1989، في واحدة من أبرز المحطات المضيئة في تاريخ الكرة السعودية على مستوى الفئات السنية.

وفي ألعاب القوى، أطلقت الأكاديمية اسم «مضمار هادي صوعان» على مضمار ألعاب القوى الرئيس، تكريمًا للبطل السعودي بعد إنجازه التاريخي بتحقيق الميدالية الفضية في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2000، أول رياضي سعودي يحقق ميدالية أولمبية في ألعاب القوى، كما كشفت الأكاديمية عن «ملعب 2034»، الذي يجسد الطموح السعودي الكبير المرتبط باستضافة كأس العالم 2034 في السعودية، ليكون رمزًا لمستقبل الرياضة وطموحاتها العالمية المقبلة.