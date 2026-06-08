استعداد بيرو

استعد لاعبو المنتخب البيروفي الأول لكرة القدم، الإثنين، بحصة تدريبية أخيرة، قبل مواجهة المنتخب الإسباني، صباح الثلاثاء، في لقاء تجريبي، قبل انطلاق منافسات كأس العالم 2026 (الفرنسية)