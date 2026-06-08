الرئيسية / الصورة .. قصة

استعداد بيرو

2026.06.08 | 02:43 pm
استعد لاعبو المنتخب البيروفي الأول لكرة القدم، الإثنين، بحصة تدريبية أخيرة، قبل مواجهة المنتخب الإسباني، صباح الثلاثاء، في لقاء تجريبي، قبل انطلاق منافسات كأس العالم 2026 (الفرنسية)
استعداد بيرو

استعداد بيرو

استعداد بيرو

استعداد بيرو