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انتخاب بيريز

2026.06.08 | 02:46 pm
احتفل فلورنتينو بيريز، صباح الإثنين، بعد إعادة انتخابه رئيسًا لنادي ريال مدريد الإسباني، لولاية ثامنة حتى عام 2030 (رويترز)
انتخاب بيريز

انتخاب بيريز

انتخاب بيريز

انتخاب بيريز