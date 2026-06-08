تصنيف التنس.. زفيريف يعزز الثالث وميرا تتقدم

عزز الألماني ألكسندر زفيريف، لاعب التنس، غداة فوزه ببطولة «رولان جاروس» موقعه في المركز الثالث في التصنيف العالمي للاعبين المحترفين الصادر الإثنين، مقلصًا الفارق مع الثنائي الإيطالي يانيك سينر، المتصدر، ووصيفه الإسباني كارلوس ألكاراز، فيما ارتقت الشابة الروسية ميرا أندرييفا المتوجة بلقب السيدات إلى المركز السادس.

وتقدم الإيطالي فلافيو كوبولي، الذي وصل إلى نهائي ثاني البطولات الأربع الكبرى في باريس، ليحتل المركز العاشر.

وخلف كوبولي الذي حقق أعلى تصنيف له في مسيرته وهو في عمر الـ 24 عامًا، حقق العديد من مواطنيه تقدمًا ملحوظًا بعد بطولة «رولان جاروس» على الملاعب الترابية، أبرزهم ماتيو أرنالدي، الذي انسحب قبل مباراته في نصف النهائي حيث تقدم للمركز 34، وماتيو بيريتيني المتقدم للمرتبة الـ 48 بعد خسارته في ربع النهائي.

ووصل الكندي فيليكس أوجيه-ألياسيم إلى أعلى تصنيف له في مسيرته، باحتلاله للمركز الرابع بعد بلوغه ربع النهائي في باريس.

وبعد خسارته في الدور الثالث، تراجع الصربي نوفاك ديوكوفيتش ثلاثة مراكز ليحتل المركز السابع.

وفي غياب ألكاراز بسبب الإصابة والخروج الباكر لكل من سينر وديوكوفيتش، حصد اللاعبون الشباب ثمار جهودهم في باريس، فصعد التشيكي ياكوب مينشيك إلى المركز 17 بعد وصوله إلى نصف النهائي، والإسباني رافايل خودار إلى المركز 19 في أفضل تصنيف له بعد بلوغه ربع النهائي، والبرازيلي جواو فونسيكا إلى المركز 25 بفضل وصوله إلى الدور ذاته وانتصاريه على ديوكوفيتش والنرويجي كاسبر رود، وصيف بطل «رولان جاروس» مرتين.

ولدى السيدات، صعدت الروسية ميرا أندرييفا ابنة الـ 19 عامًا إلى المركز السادس بعد فوزها في باريس، في حين ارتقت وصيفتها البولندية مايا خفالينسكا، مفاجأة البطولة، 93 مركزًا لتصل إلى المرتبة 21.

وتراجعت الأمريكية كوكو جوف، الفائزة باللقب العام الماضي، إلى خارج المراكز الخمسة الأولى بعد خسارتها في الدور الثالث، حيث هبطت إلى المركز السابع في تصنيف لا تزال تهيمن عليه البيلاروسية أرينا سابالينكا، والكازاخستانية إيلينا ريباكينا والبولندية إيجا شفيونتيك.

وحققت الأوكرانية مارتا كوستيوك، تقدمًا ملحوظًا بثلاثة مراكز بفضل وصولها إلى نصف النهائي، لتصعد إلى المركز الثاني عشر، وهو أفضل تصنيف لها في سن الثالثة والعشرين.