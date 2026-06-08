توصية تبعد يامال قبل الأخضر

أكد لويس دي لا فوينتي، مدرب المنتخب الإسباني الأول لكرة القدم، أن الجناحين لامين يامال، ونيكو وليامس، وفيكتور مونوس سيكونون جاهزين للمشاركة في المباراة الافتتاحية في نهائيات كأس العالم التي تنطلق في 11 يونيو الجاري.

ولم يسافر اللاعبون الثلاثة إلى بويبلا بالمكسيك، حيث سيخوض «لا روخا» مباراته التجريبية الأخيرة ضد البيرو، الثلاثاء.

وقال دي لا فوينتي في مؤتمر صحافي الإثنين :«نأسف لعدم وجودهما معنا إضافة إلى فيكتور مونوس، لكن الجهاز الطبي وطاقم اللياقة البدنية أوصوا بإبقائهم في معسكر المنتخب بالولايات المتحدة».

وأضاف مدرب إسبانيا «سيكون اللاعبون جاهزين للمباراة المقبلة»، في إشارة إلى انطلاق كأس العالم.

ويستهل المنتخب الإسباني، حامل لقب كأس أوروبا، مشواره في العرس الكروي العالمي الذي تستضيفه الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، بمواجهة منتخب الرأس الأخضر في 15 يونيو ضمن المجموعة الثامنة.

وإلى جانب الرأس الأخضر، سيواجه منتخب إسبانيا نظيره السعودي في 21 منه، ثم الأوروجواي بعد 7 أيام.

وغاب كل من يمال «18 عامًا» نجم برشلونة ووليامس «23 عامًا» الذي يدافع عن ألوان أتلتيك بلباو عن نهاية الموسم بسبب إصابات في عضلات الفخذ الأيسر، وستكون عودتهما الوشيكة بمثابة دفعة كبيرة لأبطال أوروبا.

كما يعاني فيكتور مونوس «22 عامًا» جناح أوساسونا من إصابة أيضًا، لكنه سيكون جاهزًا بدوره لمواجهة الرأس الأخضر.

وكان يامال قد أُصيب في نهاية أبريل مع برشلونة. وبغيابه، تعادل أبطال مونديال 2010 في مباراتهم التجريبية ضد العراق 1ـ1 الخميس الماضي في لا كورونيا.