قبل السنغال.. الأخضر 25 انتصارا أمام الأفارقة

يواجه المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، الثلاثاء، نظيره السنغالي في مباراة تجريبية تعد الثالثة بينهما على ملعب «تويوتا فيلد» بمدينة سان أنطونيو، في إطار تحضيرات الطرفين لكأس العالم 2026.

والتقى الأخضر مع السنغال في مباراتين سابقتين، كانت النتيجة فوزًا سعوديًا في المواجهتين.

ويملك «الأخضر» سجلًا مثاليًا أمام «أسود التيرانجا» حتى الآن، ويأمل في تعزيز هذا التفوق، وتحقيق الفوز الثالث على التوالي.

وخاض المنتخب السعودي حتى الآن 49 مباراة تجريبية أمام منتخبات إفريقية متنوعة، انتصر في 25، وخسر 13، وخرج متعادلًا في 11.

وتبلغ نسبة فوز الأخضر تجريبيًا أمام الأفارقة نحو 51 في المئة، فيما تعد تونس أكثر المنتخبات التي لعب أمامها بواقع ست مباريات، كسب نصفها وخسر المثل.

وواجه الأخضر زامبيا خمس مرات، كسبها منها ثلاثًا، وتعادل في واحدة، وخسر أخرى.

وتُعد هذه المواجهة الثالثة من نوعها على ملعب «تويوتا فيلد»، الذي سبق له استضافة مباراة استعراضية بين الولايات المتحدة وسلوفينيا، يناير 2024، ومباراة تجريبية بين أستراليا والمكسيك للسيدات في أبريل من العام ذاته.

واستعاد المنتخب السعودي نغمة الانتصارات بعد أربع مباريات متتالية دون فوز، بتغلبه على بورتوريكو بثلاثية نظيفة في المباراة التجريبية في أوستن، السبت، ضمن تحضيرات الأخضر لكأس العالم 2026.

ويستهل الأخضر مشواره في المونديال أمام أوروجواي، الإثنين 15 يونيو، فيما تلتقي السنغال مع فرنسا ضمن المجموعة الأولى، الثلاثاء 16 يونيو.