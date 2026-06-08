هاميلتون محذرا أنتونيلي: سأطاردك إلى النهاية

حذر النجم البريطاني لويس هاميلتون، سائق فريق فيراري، نظيره الإيطالي الشاب كيمي أنتونيلي سائق مرسيدس بأنه جاهز لمنافسته بقوة طوال العام الجاري، بعدما أصبح هاميلتون أقرب منافسيه على بطولة العالم للسيارات «فورمولا 1» .

وقال هاميلتون في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء البريطانية، الإثنين: «لا أصدق أنني أحتل المركز الثاني في ترتيب بطولة السائقين، فالموسم لا يزال في بدايته، ما يفرض علي مواصلة السعي بقوة».

وأضاف النجم البريطاني : «السعي وراء القمة أسهل من الحفاظ عليها، وعلى الرغم من السرعة الفائقة لباقي المتسابقين، سنواصل العمل، وأثق أن فريقنا فيراري سيحقق فوزه الأول في مرحلة ما.. أنتونيلي متألق بأداء استثنائي، وهذا حافز لي لبذل مزيد من الجهد، وحافز لجميع السائقين أيضًا، وسأبذل أقصى جهد ممكن لمطاردته طوال الموسم».

وتألق أنتونيلي «19 عامًا» بأداء قوي، الأحد، ليفوز بجائزة موناكو الكبرى، ويكسر الرقم القياسي لهاميلتون، كأصغر سائق فوزًا بهذا السباق العريق، وسط إثارة كبيرة بعد دخول سيارتي الأمان مرتين، ورفع العلم الأحمر مرة واحدة لإصلاحات الحلبة، وست عقوبات لتجاوز السرعة في منطقة الصيانة.

وجاء هاميلتون ثانيًا خلف أنتونيلي للسباق الثاني على التوالي، بينما فشل البريطاني جورج راسل، سائق مرسيدس، في حصد أي نقطة على مدار جولتين متتاليتين.

وتلقى راسل عقوبة المرور عبر منطقة الصيانة في اللحظات الأخيرة، بعدما أخطأ فريقه مرسيدس في تطبيق عقوبة السائق البريطاني لمدة 5 ثوان لتجاوزه السرعة المحددة في منطقة الصيانة، ما أدى إلى تراجع راسل من المركز الثالث إلى المركز الثالث عشر.

واتسع الفارق بين أنتونيلي وراسل من 43 نقطة إلى 68 نقطة، بينما تقدم هاميلتون بنقطتين على زميله السابق في فريق مرسيدس.