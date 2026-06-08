أبها يؤجل التعاقدات ويعسكر 16 يوما

أجلت إدارة نادي أبها ملف التعاقدات الأجنبية والمحلية الخاصة بالفريق الأول لكرة القدم حتى تحديد ميزانية النادي الجنوبي، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأوضح المصدر ذاته أن النادي فضّل تأخير التعاقدات حتى معرفة الميزانية الخاصة بالموسم الجديد لبطل دوري «يلو» لأندية الدرجة الأولى والصاعد إلى دوري روشن السعودي الموسم المقبل.

وحددت إدارة نادي أبها بالاتفاق مع الكرواتي دامير بوريتش، مدرب الفريق، 16 يومًا مدة المعسكر الخارجي في النمسا بدءًا من 17 يوليو المقبل على أن يلعب أربعًا إلى خمس مواجهات تجريبية هناك.

وكان أبها صعد إلى دوري روشن السعودي بعد تتويجه بطلًا لدوري «يلو» لأندية الدرجة الأولى، متصدرًا الترتيب بـ 77 نقطة، بفارق أربع نقاط عن الفيصلي، صاحب المركز الثاني.

وخاض الفريق الجنوبي منافسات دوري المحترفين في أول مواسمه 08ـ2009، وهبط بعده، وصعد إلى المسابقة في 2019 وبقي بين فرقها حتى 2024.