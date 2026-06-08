التعاون يعيد ميلويفيتش إلى الملاعب السعودية

اقتربت إدارة نادي التعاون من التعاقد مع الصربي فلادان ميلويفيتش لتدريب الفريق الأول لكرة القدم، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأوضح المصدر ذاته أن التفاوض مع المدرب الصربي وصل إلى مرحلة متقدمة، واتفق الطرفان على البنود الرئيسة للعقد عوضًا عن البرازيلي بريكليس شاموسكا المدرب السابق.

وعرف ميلويفيتش في الملاعب السعودية 2020 عندما قاد الأهلي لمدة موسم، ليعود من جديد بعد موسم واحد فقط إلى تدريب الاتفاق.

وقاد المدرب الصربي فريق النجم الأحمر بلجراد «ريد ستار» الموسم الماضي في 19 جولة في الدوري فاز في 13 وتعادل في ثلاث وخسر مثلها قبل إقالته.

يذكر أن النجم الأحمر توج بلقب الدوري الصربي الموسم الماضي.

وأشرف المدرب البالغ 56 عامًا في مسيرته التدريبية على 560 مباراة انتصر في 336 وتعادل في 102 وخسر 122 وسجل 1031، واستقبلت شباك الفرق التي دربها 542.

وفي الدوري السعودي للمحترفين قاد 48 مباراة انتصر في 19 وتعادل في 10 وخسر 19 وسجل 64، واستقبلت شباكه 71 مع الأهلي والاتفاق.