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وصول «محاربي الصحراء»

2026.06.08 | 03:37 pm
وصلت بعثة المنتخب الجزائري الأول لكرة القدم، الإثنين، إلى أمريكا، استعدادًا لخوض منافسات كأس العالم 2026، المُقرر انطلاقها الخميس المقبل (المركز الإعلامي ـ المنتخب الجزائري)
وصول «محاربي الصحراء»

وصول «محاربي الصحراء»

وصول «محاربي الصحراء»

وصول «محاربي الصحراء»