وصول «محاربي الصحراء»

وصلت بعثة المنتخب الجزائري الأول لكرة القدم، الإثنين، إلى أمريكا، استعدادًا لخوض منافسات كأس العالم 2026، المُقرر انطلاقها الخميس المقبل (المركز الإعلامي ـ المنتخب الجزائري)