مولر يستبعد «المانشافت» من ترشيحات البطل

استبعد توماس مولر، لاعب فريق فانكوفر وايتكابس الكندي الأول لكرة القدم، الفائز ببطولة كأس العالم 2014 مع «المانشافت»، الإثنين، منتخب بلاده من قائمة المرشحيّن بحصد لقب مونديال 2026.

وقال مولر في تصريحات صحافية، خلال حضوره فعالية ترويجية، قبل سفره إلى أمريكا الشمالية للعمل محللًا تلفزيونيًا: «هذا المنتخب لم ينضج ويتطور معًا بالشكل الكامل بعد، لكن الرحلة الحقيقية تبدأ الآن».

وأضاف مولر: «في عام 2014 كُنا نشعر أن اللاعبين، وخاصة العمود الفقري للمنتخب، كانوا جميعًا أقرب إلى قمة مستواهم، أرى أوجه شبه مع كأس العالم 2010 أكثر من نسخة 2014».

وتابع النجم الألماني: «لا أرى أيّ عقبات حقيقية في دور المجموعات»، في إشارة منه إلى اعتقاده أن المنتخب الألماني لن يُكرر الإخفاق الذي تعرض له في النسختين السابقتين من كأس العالم.

واعتزل مولر اللعب الدولي عام 2024، لكنه كان جزءًا من المنتخب الألماني، الذي خرج من دور المجموعات في نسختي 2018 و2022، إضافة إلى كونه جزءًا في الفريق الذي وصل إلى قبل النهائي وخسر أمام المنتخب الإسباني، الذي توج باللقب، في نسخة 2010 قبل أن يفوز باللقب بعدها بأربعة أعوام.

ومن بين أفراد المنتخب الألماني، الذي توج بلقب كأس العالم قبل 12 عامًا في البرازيل، لم يتبق سوى مانويل نوير، حارس المرمى. وتنطلق بطولة كأس العالم 2026 الموسعة في أمريكا الشمالية، الخميس المقبل.

ويخوض المنتخب الألماني مباراته الافتتاحية في المجموعة الخامسة أمام كوراساو، الأحد المقبل.

وتواجه ألمانيا منتخبي كوت ديفوار والإكوادور بدور المجموعات في المونديال الذي يضم 48 منتخبًا.

ويتأهل إلى الأدوار الإقصائية صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة، إضافة إلى أفضل ثمانية منتخبات تحتل المركز الثالث.

ويتوجه المنتخب الألماني، مساء الإثنين، إلى معسكره الخاص بكأس العالم في ولاية نورث كارولينا، بعد فوزه ضمن لقاء تجريبي على أمريكا، بنتيجة 2ـ1 في مدينة شيكاغو، السبت الماضي.