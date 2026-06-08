«شميجادون» تفوز بأفضل مسرحية موسيقية

فازت مسرحية «شميجادون» بجائزة توني لأفضل مسرحية ‌موسيقية، الإثنين، في حين سيطرت الأعمال ذات الطابع الاجتماعي على الفئات الرئيسة الأخرى، إذ نالت مسرحية «تحرير» «ليبيريشن» جائزة أفضل مسرحية، و«راجتايم» جائزة أفضل إعادة إحياء لمسرحية ​موسيقية، بينما فاز جون ليثجو بجائزة أفضل ممثل رئيس عن دوره في مسرحية «عملاق» «جاينت».

ومسرحية «شميجادون»، المستوحاة من مسلسل تلفزيوني، هي محاكاة ساخرة لعروض برودواي في العصر الذهبي، وتدور أحداثها حول زوجين عصريين ينجذبان إلى عالم خيالي من المسرحيات الموسيقية.

أما مسرحية «تحرير» «ليبيريشن»، وهي دراما تبحث في إرث حركة المرأة في سبعينيات القرن الماضي، فقد حصلت على جائزة توني بعد اقتناصها جائزة بوليتزر لعام 2026 في فئة الدراما، فيما أصبحت مؤلفتها بيس وول رابع امرأة تفوز بجائزة توني لأفضل مسرحية، والأولى منذ عام 2009.

وتفوقت مسرحية «راجتايم» على «القطط: حفل جيليكل»، إذ أعادت إحياء قصة ملحمية تتشابك ‌فيها حياة الأمريكيين السود ‌والمهاجرين والبيض من الطبقة العليا، وتتناول قضايا العرق والطبقات الاجتماعية ​ووعد ‌الحلم ⁠الأمريكي في ​مطلع القرن ⁠العشرين.

وفازت كايسي ليفي وجوشوا هنري بجائزة أفضل ممثلة وممثل عن دوريهما في المسرحية.