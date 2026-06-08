الاتحاد الدنماركي: إريكسن بخير

أعلن الاتحاد الدنماركي، الإثنين، أن كريستيان إريكسن، لاعب خط وسط المنتخب الأول لكرة القدم، بصحة جيدة، ومن المتوقع خروجه من المستشفى قريبًا.

وخضع إريكسن لزراعة جهاز تنظيم ضربات القلب منذ سقوطه مغشيًا عليه في 2021، وسقط مجددًا على أرض الملعب، الأحد.

وقال مورتن بوسن، طبيب المنتخب الدنماركي، عبر بيان صحافي، أصدره اتحاد اللعبة في موقعه الإلكتروني :«تحدثت مع كريستيان هذا الصباح، وهو بصحة جيدة. إنه مع عائلته ومعنوياته عالية، نتوقع أن يُسمح له بالمغادرة والعودة إلى منزله قريبًا».

وأضاف بوسن : «نحن نولي عناية فائقة باللاعبين والجهاز الفني، ونبقى على تواصل دائم معهم».

ولم تُنشر أيّ معلومات حول طبيعة سقوط اللاعب أو تأثير ما حصل على مسيرته الكروية مستقبلًا.

وسقط إريكسن، صاحب الـ 34 عامًا في الدقيقة 64 في مباراة تجريبية جمعت المنتخب الدنماركي أمام ضيفه الأوكراني، عندما كان متقدمًا 2ـ1.

وهرع الطاقم الطبي فورًا لنجدته، وأوقف الحكم المباراة التي كانت تلعب في أودنسه بعد 15 دقيقة من الحادثة.

وبعد تلقيه العلاج، نهض لاعب خط الوسط الهجومي وغادر الملعب بمفرده، حسبما أكد الطبيب بعد الحادث، ليتم نقله إلى مستشفى جامعة أودنسه.

وأعاد هذا الحادث إلى الأذهان ذكريات المباراة الافتتاحية لكأس أوروبا 2021 في كوبنهاجن، عندما تعرض كريستيان إريكسن لأزمة قلبية.

خضع إريكسن لاحقًا لعملية زرع جهاز مزيل الرجفان تحت الجلد، وتمكن من استئناف مسيرته الكروية في أوائل 2022، بعد ثمانية أشهر من الحادث.