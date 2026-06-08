بارباريز: روح الشباب والخبرة رهان البوسنة

يعتقد سيرجي بارباريز، مدرب المنتخب البوسني الأول لكرة القدم، أن الحماس الذي بثه اللاعبون الشباب في نفوس النجوم أصحاب الخبرة، مثل إدين دزيكو، صاحب الـ40 عامًا، هو العامل الرئيس في التأهل إلى كأس العالم 2026، متوقعًا أن يُسهم ذلك على تحقيق مفاجأة في أمريكا الشمالية.

وقال بارباريز لمجلة «كيكر» الألمانية، الإثنين: «اللاعبون الشباب منحوا لاعبينا أصحاب الخبرة حماسًا كبيرًا بأسلوبهم وروحهم، إدين دزيكو حقق كل شيء تقريبًا في مسيرته، لكن عندما أرى كيف نجح اللاعبون الشبان في تحفيزه، وكذلك سعيد كولاسيناك ونيكولا كاتيتش، فإن ذلك يبعث الدفء في قلبي».

وأضاف بارباريز: «نعلم من أين جئنا وما إمكاناتنا. لكننا لسنا هناك لمجرد المشاهدة، لدينا طموح لتجاوز دور المجموعات، نريد أن تعم أجواء الفرح والحماس، جميعنا ما زلنا نحتفظ في أذهاننا بصور الاستقبال الجماهيري الذي حظينا به في ساراييفو بعد الفوز على إيطاليا».

وضمنت البوسنة والهرسك مشاركتها الثانية في كأس العالم منذ استقلالها، بعدما تأهلت عبر الملحق الأوروبي إثر مواجهة حُسمت بركلات الترجيح أمام المنتخب الإيطالي، بطل العالم أربع مرات.

ويأمل المدرب البالغ من العمر 54 عامًا أن يتمكن هاريس تبكوفيتش، مهاجم المنتخب، من المشاركة في كأس العالم، بعدما تعرض لإصابة في القدم، متابعًا: «عملية التعافي تسير بشكل جيد للغاية، وهاريس يشعر بحالة ممتازة، وبواقعية، إذا سار كل شيء وفق الخطة، فسيكون جاهزًا للمشاركة ما بين المباراة الثانية والثالثة في البطولة».

ويلتقي المنتخب البوسني مع المنتخب الكندي في افتتاحية مباريات المجموعة الثانية في تورونتو، الجمعة المقبل، ثم يواجه سويسرا وقطر، يونيو الجاري.