وزارة الرياضة: الجدية عطلت الشباب.. ولم يصلنا طلب الخلود

أعلنت وزارة الرياضة والمركز الوطني للتخصيص طرح خمسة أندية جديدة للتخصيص، إذ فتحت باب استقبال الطلبات للمهتمين حتى 7 يوليو المقبل، خلال المؤتمر الدوري للقطاع الرياضي، الإثنين.

وكانت «الرياضية» كشفت، الأحد، عن أن وزارة الرياضة ستعلن عن طرح الأندية الخمسة ضمن المرحلة الجديدة من مشروع التخصيص.

وبيّنت الوزارة خلال المؤتمر أنها بدأت طرح أندية الرياض، والفتح، وأبها، والطائي، والشعلة، أمام طلبات المستثمرين عبر الموقع الرسمي للمركز الوطني للتخصيص.

في السياق ذاته، أوضح إبراهيم المعيقل، وكيل الوزارة المساعد للاستثمار والتخصيص، خلال المؤتمر، أن جميع الأندية السعودية متاحة للاستثمار دون استثناء مع شرط وجود اهتمام أولي واحد وجاد على الأقل لطرح الأندية، مضيفًا أن الوزارة استقبلت أكثر من 80 طلبًا في الفترة الماضية لـ22 ناديًا.

وأضاف المعيقل أن نادي الشباب أحد الأندية المستهدفة بالتخصيص، ويمتلك مقومات استثمارية مهمة، موضحًا أن جميع الطلبات، التي وصلت في الفترة الماضية خلال مرحلة الطرح الخاص، لم تصل إلى مستوى الجدية المطلوبة.

وأكد أن النادي العاصمي متاح لجميع المستثمرين خلال مرحلة الطرح العام مع دراسة جميع الخيارات قريبًا.

وردًا على سؤال «الرياضية» حول الأنباء المتداولة عن نقل نادي الخلود، أحد الأندية المخصصة، مقر تدريباته إلى الرياض بدلًا من الرس، قال المعيقل: «تجربة الخلود مميزة ونتابعها بشكل متواصل، ورغبة المستثمرين في بناء مرافق جديدة، فتخضع لخطط المستثمر وحتى الآن، لم يصلنا أي طلب رسمي في هذا الشأن، ومثل هذه الأفكار تتم دراستها من كل الجوانب».

ويأتي الإعلان عن الأندية الخمسة امتدادًا لمشروع الاستثمار والتخصيص الذي تقوده وزارة الرياضة، إذ شهدت المرحلة الأولى انتقال ملكية أندية الهلال، والنصر، والاتحاد، والأهلي، إلى صندوق الاستثمارات العامة، إلى جانب نقل ملكية القادسية إلى شركة أرامكو، والعلا إلى الهيئة الملكية لمحافظة العلا، ونيوم إلى شركة نيوم، والدرعية إلى هيئة تطوير بوابة الدرعية.

وفي 16 أبريل الماضي، أعلن صندوق الاستثمارات العامة، وشركة المملكة القابضة، توقيع اتفاقية بيع وشراء أسهم ملزمة، تستحوذ بموجبها شركة المملكة القابضة على 70 في المئة من إجمالي رأسمال شركة نادي الهلال.

كذلك أعلنت الوزارة، يوليو الماضي، انتقال ملكية نادي الأنصار إلى شركة عودة البلادي وأبنائه، والخلود إلى مجموعة هاربورج، والزلفي إلى شركة نجوم السلام.