محافظ الدرعية يلتقي أبطال الصعود

استقبل الأمير راكان بن سلمان بن عبد العزيز، محافظ الدرعية، الإثنين، الأمير خالد بن محمد بن سعود، رئيس مجلس إدارة شركة نادي الدرعية، وجيري أنزيريلو، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركة الدرعية، وعددًا من أعضاء مجلس الإدارة والجهازين الفني والإداري ولاعبي الفريق الأول لكرة القدم وذلك بمناسبة الصعود إلى دوري روشن السعودي.

وهنّأ محافظ الدرعية مسؤولي النادي ومنسوبيه واللاعبين بهذا الإنجاز الرياضي، مشيدًا بما بذلوه من جهود أسهمت في تحقيق الصعود، مؤكدًا أهمية مواصلة العمل وبذل المزيد من العطاء خلال المرحلة المقبلة.

وأعرب محافظ الدرعية عن تمنياته للفريق بدوام التوفيق والنجاح، وتحقيق تطلعات جماهيره، بما يعكس المكانة الرياضية للمحافظة، ويسهم في تعزيز حضورها في المشهد الرياضي على المستوى السعودي والدولي.

من جانبهم، أعرب مسؤولو النادي واللاعبون عن شكرهم وتقديرهم لمحافظ الدرعية على دعمه واهتمامه ومتابعته المباشرة، مؤكدين حرصهم على مواصلة العمل لتحقيق نتائج تليق باسم نادي الدرعية وتطلعات جماهيره.

وفي الختام التقطت الصور التذكارية.