أمير الرياض يستقبل أبطال كأس الملك

استقبل الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز، أمير منطقة الرياض، الإثنين، الأمير نواف بن سعد، رئيس مجلس إدارة شركة نادي الهلال، وأعضاء مجلس الإدارة، بمناسبة تحقيق الفريق الأول لكرة القدم بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، للموسم الرياضي 2025ـ2026.

ورحّب أمير منطقة الرياض بالجميع، وهنأهم بتحقيق هذه الإنجازات، منوهًا بما تجده الأندية الرياضية في السعودية من رعاية واهتمام من القيادة الرشيدة، أيدها الله.

وحث الجميع على مواصلة العمل بجد واجتهاد، متمنيًا لجميع الأندية دوام التوفيق والنجاح في المنافسات المحلية والإقليمية والدولية.

من جانبه، ثمّن الأمير نواف بن سعد، رئيس نادي الهلال، اهتمام أمير منطقة الرياض ومتابعته للأندية الرياضية في المنطقة، مقدمًا الشكر والتقدير على الاستقبال والاهتمام الذي يأتي في إطار الرعاية الشاملة التي تحظى بها أندية السعودية من القيادة الرشيدة، أيدها الله، مؤكدًا أن ذلك يدفعهم نحو بذل المزيد من الجهد، لتحقيق الإنجازات على الأصعدة كافة.