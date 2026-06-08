قبل الأخضر.. «أوبتا» تتوج الإسبان بكأس العالم

تصدر المنتخب الإسباني الأول لكرة القدم، قائمة المرشحين للتتويج بلقب كأس العالم للمرة الثانية في تاريخه، وفق تقرير أصدرته شركة «أوبتا»، المتخصصة في التحليلات الإحصائية الرياضية، قبل أيام من انطلاق البطولة، الخميس، في أمريكا الشمالية.

ووفقًا للنموذج التحليلي، تصل احتمالية تحقيق الإسبان كأس العالم إلى 16.1%، متفوقة على جميع المنافسين.

وبلغت فرصة وصولها إلى ربع النهائي 52.1%، وإلى نصف النهائي 39%، والوصول إلى المباراة النهائية 25.6%، وللفوز باللقب 16.1% .

وأوقعت قرعة المونديال، إسبانيا، إلى جوار المنتخب السعودي وأوروجواي والرأس الأخضر.

ويدشن الأخضر رحلته المونديالية السابعة، 15 يونيو الجاري أمام الأوروجواي، على أن يلتقي بعدها بستة أيام إسبانيا، ويختتم دور المجموعات بمواجهة الرأس الأخضر في 26 من الشهر ذاته.

واحتلت فرنسا المركز الثاني باحتمالية فوز 13%، و21.2% للوصول للنهائي.

وجاءت إنجلترا بالمركز الثالث مع فرصة فوز 11.2% والأرجنتين حاملة اللقب، في المركز الرابع بعد أن بلغت فرصتها في الاحتفاظ باللقب 10.4% فقط.

وتظهر النتائج تراجعًا نسبيًا في فرص بعض المنتخبات الكبرى، إذ جاءت البرازيل في المركز السادس باحتمالية فوز 6.6% فقط، بينما حلت ألمانيا سابعة بنسبة 5.1%.

وحضرت منتخبات عربية وإفريقية في قائمة المؤهلين للفوز بالمونديال بعد احتلال المغرب المركز 12 بفرصة فوز 1.9% والسنغال المركز 19 بفرصة 1% فقط.