أولى صفقات بيريز.. كوناتيه يعزز دفاع الريال

وقع الدولي الفرنسي إبراهيما كوناتيه، قلب الدفاع، عقدًا للانضمام إلى فريق ريال مدريد الإسباني الأول لكرة القدم حتى 2030، وذلك بعد انتهاء مشوار الخمسة أعوام مع ليفربول الإنجليزي.

وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية نقلًا عن مصدر مطلع على المفاوضات سيكون اللاعب البالغ 27 عامًا، الذي يشارك ضمن تشكيلة فرنسا في مونديال 2026، أولى الصفقات التي وعد بها فلورنتينو بيريز رئيس الريال المعاد انتخابه، الأحد، وبانتظار التوقيع المتوقع مع المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو.

وكان بيريز قد دعا بنفسه إلى الانتخابات المبكرة في مؤتمر صحافي عقب موسم ثانٍ على التوالي من دون ألقاب، وأكد أن أول قرار رئيس في ولايته الثامنة سيكون عودة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، بعد 13 عامًا من ولايته الأولى.

كما أعلن هذا الأسبوع عن التعاقد الفوري مع لاعبَين اثنين في حال فوزه، وهما كوناتيه والظهير الهولندي دنزل دومفريس، كما وعد بتقديم عرض ضخم لا يقل عن 150 مليون يورو للحصول على خدمات نجم جديد.