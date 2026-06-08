الاستوديو البولندي يقترب من العودة إلى «Cyberpunk 2077»

كشفت تقارير صحافية مُهتمة بالألعاب الإلكترونية، الإثنين، عن قُرب عودة الاستوديو البولندي «CD Projekt Red»، لدعم لعبة «Cyberpunk 2077»، بمحتوى إضافي جديد.

وتأتي هذه التوقعات والتقارير بعد التلميحات الأخيرة، التي أطلقها المدير المالي للاستديو خلال اجتماع المستثمرين الأخير، بعدما أكد وجود مشاريع غير معلنة في مراحل إنتاج متقدمة ومخطط لإطلاقها قبل نهاية عام 2026.

وتعتمد اللعبة في أسلوبها على منظور الشخص الأول، وتتيح للمستخدمين بناء الشخصية، وترقيتها بأسلحة ومعدات وتعديلات «سيبربرنية» وهي عبارة عن تقنية حيوية مزروعة في الجسم.

وتندرج لعبة «Cyberpunk 2077» ضمن ألعاب فيديو العالم المفتوح من نوع تقمص الأدوار «RPG» والحركة.

تدور أحداث اللعبة في المستقبل المظلم داخل مدينة ضخمة تُدعى «نايت سيتي».

تتوفر اللعبة على أجهزة «PlayStation 5 ،Xbox Series X/S»، وأجهزة الكمبيوتر الشخصي «PC» وعبر متجر Epic Games Store ،Steam، وGOG، وأخيرًا على أجهزة «Mac» المزودة بمعالجات Apple Silicon، وNintendo Switch 2.