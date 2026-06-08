البروفة الأخيرة.. الأخضر لا يفوز منذ 2002

توجَّه المنتخب السعودي الأول لكرة القدم إلى النسخ الثلاث الأخيرة من كأس العالم بعد الخسارة في آخر مباراة تجريبية خاضها تحضيرًا للمشاركة.

وظهر الأخضر في 6 نسخ سابقة من كأس العالم، أولاها 1994، ويتأهب لانطلاق مشاركته السابعة الشهر الجاري على الأراضي الأمريكية.

وفي آخر مباراة تجريبية، قبل دخول المعترك العالمي المقبل، سيواجه «الصقور» المنتخب السنغالي، الثلاثاء، على ملعب نادي سان أنطونيو بولاية تكساس الأمريكية.

وتباينت نتائج المنتخب السعودي في آخر مباراة تجريبية خاضها قبل مشاركاته الست السابقة ضمن بطولة كأس العالم.

وحقق المنتخب انتصارين، وتعادل مرة، وتلقى 3 هزائم في البروفة الأخيرة قبل المونديال.

وقبل 16 يومًا من أولى مشاركاته في كأس العالم، واجه الأخضر منتخب ترينيداد وتوباجو في 4 يونيو 1994 على أرض أمريكا، مسرح تلك النسخة، وهزمه بنتيجة 3ـ2، ثم افتتح مشواره في البطولة بملاقاة هولندا يوم 20 من الشهر نفسه.

واختتم المنتخب تجاربه قبل نسخة فرنسا، بتعادل في باريس مع المكسيك، بتاريخ 3 يونيو 1998، وبعد 9 أيام استهل الرحلة المونديالية أمام الدنمارك.

أما التجربة الختامية للأخضر تحضيرًا لمونديال كوريا واليابان 2002، فلعبها قبل السفر إلى مسرح البطولة، خلافًا للمرتين السابقتين، وواجه فيها المنتخب السنغالي في الرياض وهزمه 3ـ2. وجرت المباراة على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية في 14 مايو 2002، وبعدها غادر إلى اليابان والتقى ألمانيا ضمن الجولة الأولى بتاريخ 1 يونيو.

ومنذ ذلك الحين عجز المنتخب السعودي عن تحقيق أي فوز، أو حتى الخروج بتعادل، من آخر تجربة له قبل المونديال.

واستعدادًا لنسخة ألمانيا، تواجه الأخضر مع تركيا في 31 مايو 2006 بمدينة أوفنباخ أم ماين الألمانية، وخسر بهدف نظيف، وبعد أسبوعين قابل المنتخب التونسي في بداية مشواره ضمن كأس العالم.

وخسر أيضًا من ألمانيا على أرضها تجريبيًا بنتيجة 1ـ2 في 8 يونيو 2018، وبعد 6 أيام خاض المباراة الافتتاحية لكأس العالم في روسيا أمام أصحاب الضيافة.

واستضافت الرياض تجريبيته الأخيرة قبل مونديال قطر، والتقى فيها المنتخب الكرواتي وخسر أمامه بهدف نظيف في 16 نوفمبر 2022، وبعد 6 أيام قص شريط رحلته في كأس العالم بالانتصار التاريخي على الأرجنتين.