بعد 371 مباراة.. أوريجي يودع الملاعب

قرر الدولي البلجيكي السابق ديفوك أوريجي، الذي تألق بألوان فريق ليفربول الإنجليزي الأول لكرة القدم، وضع حد لمسيرته في ملاعب كرة القدم عن 31 عامًا.

وكتب أوريجي، الذي فسخ عقده مع ميلان الإيطالي في ديسمبر الماضي، على منشور على مواقع التواصل الاجتماعي الإثنين: «لقد تحقق هدفي في اللعبة. عشت أحلام طفولتي باللعب على أكبر المسارح والفوز بأكبر الألقاب. أنا ممتن لله على كل ذلك».

ورسخ المهاجم البلجيكي مكانته في تاريخ ليفربول عام 2019 حين سجل هدفين في الفوز التاريخي على برشلونة الإسباني 4ـ0 في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد الخسارة ذهابًا 0ـ3، قبل أن يحرز هدفًا أيضًا في النهائي الذي فاز فيه الفريق على توتنام.

كما تألق أوريجي في ديربي «ميرسيسايد» مسجلًا ستة أهداف في شباك إيفرتون، من بينها هدف قاتل في الوقت بدلًا من الضائع في ملعب «أنفيلد»، ما دفع مدربه الألماني يورجن كلوب إلى الركض داخل أرض الملعب احتفالًا.

وبالمجمل، سجل أوريجي 41 هدفًا في 175 مباراة بقميص ليفربول، لكنه لم يبدأ أساسيًا سوى في 68 منها.

وتوج أوريجي الذي بدأ مسيرته مع ليل الفرنسي، مع ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي عام 2020، قبل أن ينتقل إلى ميلان في صفقة انتقال حر بعد عامين. وفي 2024، عاد إلى إنجلترا معارًا لموسم واحد ليدافع عن ألوان نوتنجهام فورست.

وإجمالًا لعب أوريجي 371 مباراة احترافية سجل خلالها 70 هدفًا، وصنع 28. وتوج بستة ألقاب كلها مع ليفربول. ودوليًا مثل المنتخب البلجيكي في 32 مباراة زار فيها الشباك ثلاث مرات.