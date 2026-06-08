سولباكن: إلغاء إسكتلندا التجريبية غير احترافي

انتقد ستوله سولباكن مدرب المنتخب النرويجي الأول لكرة القدم، نظيره الإسكتلندي ستيف كلارك ووصفه بـ «غير الاحترافي» بعد أن ألغى بشكل مفاجئ مباراة تجريبية بين المنتخبين كان من المقرر إقامتها خلف أبواب مغلقة، بحجة إصابات اللاعبين.

وتم ترتيب المباراة، التي كان من المقرر إقامتها الإثنين بمعسكر تدريب اسكتلندا في تشارلوت بولاية نورث كارولينا، قبل أشهر لمنح اللاعبين الاحتياطيين فرصة للتدرب على المباريات قبل كأس العالم.

ورغم ذلك، أخطرت بعثة المنتخب النرويجي بالإلغاء في وقت متأخر من مساء الجمعة بعد حصة التدريب الأخيرة، مما أجبر سولباكن على تغيير نهجه التكتيكي في مواجهة المغرب التجريبية التي انتهت بالتعادل 1-1 الأحد في نيوجيرزي.

وقال سولباكن لهيئة الإذاعة النرويجية الحكومية «إن.آر.كيه»:« كان الأمر مفاجئًا بالنسبة لي، وهذا تصرف غير احترافي من جانب إسكتلندا».

وأضاف «من غير المهني أن مدربهم لم يتصل بي شخصيًا، وأنهم استخدموا مدير الفريق لإبلاغنا بالأمر بعد انتهاء التدريب. لا أصدق أن الإصابات التي يتذرعون بها حدثت خلال جلستهم التدريبية الأخيرة».

من جانبه قلل كلارك مدرب اسكتلندا، من أهمية الاضطرابات التي حدثت ، وقال لهيئة الإذاعة البريطانية «بي.بي.سي» إن المباراة كانت مجرد تدريب لمدة ساعة واحدة.

وأضاف كلارك أن فريقه تعرض لبعض الإصابات الطفيفة خلال الأسبوع وقرر عدم خوض المباراة، بعد يوم واحد فقط من فوز إسكتلندا بسهولة 4-0 على بوليفيا في مباراة تجريبية. وقال :«تعرضنا لإصابة طفيفة أو اثنتين الأسبوع الماضي وقررنا أن الأمر لا يستحق المخاطرة».

وأثار الإلغاء المفاجئ استنكارًا شديدا من شخصيات ولاعبين نرويجيين بارزين، من بينهم المهاجم ألكسندر سورلوث، الذي وصف القرار بأنه «مخجل للغاية، وغير احترافي على الإطلاق».

وتستهل النرويج مشوارها في كأس العالم بمواجهة العراق يوم 16 يونيو حزيران، بينما تبدأ إسكتلندا مشوارها بمواجهة هايتي قبلها بيومين.