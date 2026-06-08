جروسو يقود فيورنتينا

عيّن نادي فيورنتينا الإيطالي، الإثنين، المدافع السابق فابيو جروسو مدربًا للفريق الأول لكرة القدم بعقد لمدة عامين.

وبدأ جروسو «48 عامًا»، الذي سجل ركلة الترجيح الحاسمة في فوز إيطاليا على فرنسا في نهائي كأس العالم 2006، مسيرته التدريبية مع باري وهيلاس فيرونا، قبل أن يتولى تدريب بريشيا وسيون وفروزينوني وليون الفرنسي.

وكانت تجربته التدريبية الأخيرة مع ساسولو، وقاده للصعود إلى دوري الأضواء في موسمه الأول، وبعد أن أسهم في بقاء الفريق في الدرجة الأولى، غادر جروسو بعد التوصل لاتفاق بالتراضي، الخميس الماضي.

وقال جروسو في بيان: «لا أحب أبدًا أن أقطع وعودًا، لكنني أدرك المسؤوليات التي تنتظرني، وأشعر على الفور أنني أستطيع أن أضمن الجدية والاحترافية والمشاركة في بناء فريق يتمتع بالشجاعة والطموح».

وكافح فيورنتينا لتجنب الهبوط في الموسم الماضي، إذ أُقيل ستيفانو بيولي في نوفمبر بعد 10 مباريات دون فوز في بداية الموسم. وتولى باولو فانولي المسؤولية وقاد الفريق إلى المركز 15، قبل أن يغادر الجمعة الماضي.