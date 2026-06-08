بعد 7 أعوام.. فيدرر يعود إلى بطولة أمريكا
أعلن منظمو بطولة أمريكا المفتوحة للتنس، الإثنين، أن السويسري روجر فيدرر سيعود إلى آخر البطولات الأربع الكبرى العام الجاري لخوض مباراة استعراضية، وذلك بعد 7 أعوام من آخر ظهور له في هذه البطولة الكبرى عام 2019.
وسيتصدر فيدرر، الذي يعد اللاعب الوحيد الذي فاز بخمسة ألقاب متتالية في بطولة أمريكا المفتوحة، فعالية بعنوان «روجر فيدرر: عودة أيقونة إلى نيويورك» 25 أغسطس المقبل.
وتوّج اللاعب، صاحب الـ 44 عامًا، بـ 20 لقبًا في بطولات جراند سلام، وهو أول لاعب يصل إلى هذا الإنجاز، وحصد 103 ألقاب في مسيرته قبل اعتزاله في عام 2022.
وأنهى السويسري مسيرته بعد 24 عامًا في الجولة في كأس ليفر في لندن.
وسينضم إليه بطل أمريكا المفتوحة لعام 2003 آندي روديك، بالإضافة إلى أندريه أجاسي وجون مكنرو.
وقال فيدرر في بيان: «لطالما كانت بطولة أمريكا المفتوحة واحدة من أكثر البطولات الخاصة بالنسبة لي. كانت هناك مجموعة من اللحظات التي لا تُنسى في مسيرتي في نيويورك، وملعب آرثر آش هو مكان يعني لي الكثير».
ومن المقرر أيضًا أن يتم إدراج فيدرر في قاعة مشاهير التنس الدولية، حيث ينظم الحفل في أغسطس بنيوبورت برود ايلاند.