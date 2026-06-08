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بعد 7 أعوام.. فيدرر يعود إلى بطولة أمريكا

السويسري روجر فيدرر لاعب التنس السابق (أرشيفية)
نيويورك ـ رويترز 2026.06.08 | 08:45 pm

أعلن منظمو بطولة أمريكا المفتوحة للتنس، الإثنين، أن السويسري روجر فيدرر ​سيعود إلى آخر البطولات الأربع الكبرى العام الجاري لخوض مباراة استعراضية، وذلك بعد 7 أعوام من آخر ظهور له في هذه البطولة الكبرى عام 2019.
وسيتصدر فيدرر، الذي يعد اللاعب الوحيد الذي فاز بخمسة ‌ألقاب متتالية في ‌بطولة أمريكا المفتوحة، ​فعالية ‌بعنوان «روجر ⁠فيدرر: عودة ​أيقونة إلى ⁠نيويورك» 25 أغسطس المقبل.
وتوّج اللاعب، صاحب الـ 44 عامًا، بـ 20 لقبًا في بطولات جراند سلام، وهو أول لاعب يصل إلى هذا الإنجاز، وحصد ⁠103 ألقاب في مسيرته قبل اعتزاله ‌في عام ‌2022.
وأنهى السويسري مسيرته ​بعد 24 ‌عامًا في الجولة في كأس ليفر ‌في لندن.
وسينضم إليه بطل أمريكا المفتوحة لعام 2003 آندي روديك، بالإضافة إلى أندريه أجاسي وجون مكنرو.
وقال فيدرر في بيان: «لطالما ‌كانت بطولة أمريكا المفتوحة واحدة من أكثر البطولات الخاصة بالنسبة ⁠لي. كانت ⁠هناك مجموعة من اللحظات التي لا تُنسى في مسيرتي في نيويورك، وملعب آرثر آش هو مكان يعني لي الكثير».
ومن المقرر أيضًا أن يتم إدراج فيدرر في قاعة ​مشاهير التنس الدولية، حيث ينظم الحفل في أغسطس بنيوبورت برود ايلاند.


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