بعد 7 أعوام.. فيدرر يعود إلى بطولة أمريكا

أعلن منظمو بطولة أمريكا المفتوحة للتنس، الإثنين، أن السويسري روجر فيدرر ​سيعود إلى آخر البطولات الأربع الكبرى العام الجاري لخوض مباراة استعراضية، وذلك بعد 7 أعوام من آخر ظهور له في هذه البطولة الكبرى عام 2019.

وسيتصدر فيدرر، الذي يعد اللاعب الوحيد الذي فاز بخمسة ‌ألقاب متتالية في ‌بطولة أمريكا المفتوحة، ​فعالية ‌بعنوان «روجر ⁠فيدرر: عودة ​أيقونة إلى ⁠نيويورك» 25 أغسطس المقبل.

وتوّج اللاعب، صاحب الـ 44 عامًا، بـ 20 لقبًا في بطولات جراند سلام، وهو أول لاعب يصل إلى هذا الإنجاز، وحصد ⁠103 ألقاب في مسيرته قبل اعتزاله ‌في عام ‌2022.

وأنهى السويسري مسيرته ​بعد 24 ‌عامًا في الجولة في كأس ليفر ‌في لندن.

وسينضم إليه بطل أمريكا المفتوحة لعام 2003 آندي روديك، بالإضافة إلى أندريه أجاسي وجون مكنرو.

وقال فيدرر في بيان: «لطالما ‌كانت بطولة أمريكا المفتوحة واحدة من أكثر البطولات الخاصة بالنسبة ⁠لي. كانت ⁠هناك مجموعة من اللحظات التي لا تُنسى في مسيرتي في نيويورك، وملعب آرثر آش هو مكان يعني لي الكثير».

ومن المقرر أيضًا أن يتم إدراج فيدرر في قاعة ​مشاهير التنس الدولية، حيث ينظم الحفل في أغسطس بنيوبورت برود ايلاند.