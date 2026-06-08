كأس كونكويست.. «أخضر السهام» يتوّج بـ 3 ميداليات

اختتم المنتخب السعودي للسهام مشاركته ببطولة كأس كونكويست 2026 في مدينة إسطنبول التركية بتحقيق ثلاث ميدالياتٍ، هي فضيتان وبرونزية، إلى جانب مراكزَ متقدِّمةٍ في منافسات القوس الأولمبي، والقوس المركَّب، وفق ما أعلنه الاتحاد السعودي للعبة في حسابه بمنصة «إكس»، الإثنين.

وتوَّج فهد أبو النصر، سفير السعودية لدى تركيا، الفائزين بالميداليات خلال زيارته بعثة «الأخضر» التي شاركت في البطولة.

وتمكن أخضر السهام من حصد ميداليتين فضيتين وميدالية برونزية، حيث جاءت النتائج على النحو التالي: الميدالية الفضية – فرق السيدات (القوس المركب): رغد كعبي، سارة الجنبي، هيفاء الخنيزان، و الميدالية الفضية فرق الرجال (القوس المركب): بلال العوضي، عبدالعزيز الروضان، عبدالله المنهالي.الميدالية البرونزية – الفرق المختلط (القوس المركب): بلال العوضي، رغد كعبي.

كما حقق رماة المنتخب عدداً من المراكز المتقدمة في منافسات القوس الأولمبي، حيث جاءت النتائج كالتالي: لينة المنجم المركز الرابع فردي السيدات، وعبدالرحمن الموسى، منصور علوي، عبدالله بن سلوم المركز الرابع – فرق الرجال، ولينة المنجم، شادن المرشود، حصة السريع المركز الرابع فرق السيدات، الفرق المختلط: عبدالرحمن الموسى، لينة المنجم المركز الخامس.

من جهةٍ أخرى، وصلت بعثة المنتخب إلى مدينة أنطاليا تمهيدًا للمشاركة في كأس العالم للسهام 2026 «المرحلة الثالثة».