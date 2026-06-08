يامال يجهز قبل مواجهة الصقور

زادت التوقعات بشأن مشاركة لامين يامال، نجم هجوم المنتخب الإسباني الأول لكرة القدم، في مباراة «لا روخا» الأولى ببطولة كأس العالم ضد الرأس الأخضر، المقرر لها يوم 15 يونيو الجاري.

ويغيب يامال عن الملاعب منذ 22 أبريل بسبب إصابة عضلية، حرمته من المشاركة مع فريقه برشلونة في المراحل الأخيرة من الموسم الذي شهد تتويج العملاق الكاتالوني بلقب الدوري الإسباني.

من جانبه، بدا لويس دي لا فوينتي، مدرب منتخب إسبانيا، متفائلًا بحذر بشأن جاهزية اللاعب الشاب البالغ من العمر 18 عامًا خلال أسبوع، ولكنه لم يؤكد إمكانية مشاركته أساسيًا.

وسيغيب يامال ونيكو ويليامز وفيكتور مونيوز عن تجريبية إسبانيا ضد بيرو، الإثنين، في مدينة بويبلا المكسيكية.

ومع ذلك قال دي لا فوينتي في مؤتمر صحافي: «اللاعبون الثلاثة في الاتجاه الصحيح ليكونوا جاهزين للمشاركة يوم 15 يونيو، لكن لا نعلم عدد الدقائق التي سيلعبونها».

وأوضح المدرب الإسباني: «لكن إصابة يامال مختلفة عن إصابة نيكو ومونيوز، لذا فكل لاعب ينفذ برنامجًا علاجيًا خاصًا، سيستغرق أوقاتًا مختلفة».

وتابع: «ويبقى الأهم أن يكون اللاعبون جاهزين للمشاركة في أول مباراة، وأن يكونوا جاهزين لإمكانية الاستعانة بهم لوقت ما خلال افتتاح مشوارنا».

ويقع المنتخب الإسباني في ثامن مجموعات المونديال برفقة السعودية والرأس الأخضر وأوروجواي.

وسيتواجه مع «الصقور» في الجولة الثانية، بينما سيبدأ المجموعة بملاقاة الرأس الأخضر ويختتمها بمواجهة أوروجواي.