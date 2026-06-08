النافذة الثالثة.. تركيا تجهز أخضر السلة

تغادر بعثة المنتخب السعودي الأول لكرة السلة إلى تركيا السبت المقبل، من أجل الدخول في معسكر استعدادًا للمشاركة في النافذة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2027 التي تضم إلى جانبه منتخبي قطر ولبنان.

وطبقًا لحساب الاتحاد السعودي لكرة السلة على منصة (إكس) يستمر معسكر الأخضر الخارجي حتى 27 يونيو الجاري قبل السفر إلى الدوحة لمواجهة نظيره القطري 29 من الشهر ذاته. ثم يلاقي نظيره اللبناني 2 يوليو المقبل وبعدها نظيره القطري للمرة الثانية في الخامس من الشهر ذاته.

واستدعى على السنحاني، مدرب المنتخب السعودي للسلة، 20 لاعبًا لخوض مباريات تصفيات النافذة الثالثة من تصفيات المونديال، وهم: «مرزوق المولد، أسامة البرقاوي، رضا المطرود، محمد عبد الرحمن، مثنى المرواني، ناصر أبو جلاس، خالد عبد الجبار، أحمد عبد الله، محمد السويلم، هاني آل محمد، علي آل صوميل، حازم الجوهر، علي الشبيلي، محمد الهوساوي، مناف آل سالم، مؤيد الشريف، ثامر محمد، محمد الخاطر، عبد الملك عاشور ومصعب قاضي».

ويضم الطاقم الفني والطبي والإداري لأخضر السلة كلًا من: كريكوركريكوريان ومحمد العصفور مساعدين للمدرب، وإيلي مارون مدرب اللياقة والإعداد البدني، وكمال بالتومي اختصاصي العلاج الطبيعي، وعبد العزيز العرج المسؤول الإعلامي، وسعود الخالدي مدير المنتخب، وبندر آل ناصر إداريًا.