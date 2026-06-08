أبطال آسيا.. قبضة الخليج تكسب الكويت

كسب فريق الخليج الأول لكرة اليد نظيره الكويت الكويتي 34-31 خلال المواجهة التي جمعتهما على صالة الشيخ سعد العبد الله، الإثنين، ضمن الجولة الثالثة من منافسات النسخة الـ28 من بطولة الأندية الآسيوية أبطال الدوري، التي تستضيفها الكويت.

وطبقًا لحساب النادي الشرقي على منصة «إكس»، أنهى الخليج الشوط الأول متقدمًا 19-16 ، فيما نال محمد حبيب لاعب الفريق جائزة نجومية المباراة.

وكان الخليج كسب مباراته الأولى أمام الشارقة 32-30، وتعادل في مباراته الثانية 2-2 مع العربي القطري.

ويشارك الخليج في البطولة بقائمة ضمت 21 لاعبًا، وهم: «حسين المحسن، كريستيان، حسين الصياد، محمد حبيب، مجتبى آل سالم، مهدي آل سالم، مصطفى الحسن، حسن التريكي، محمد الطويل، عبد الله الحليلي، حسن آل إبراهيم، محمد المسكين، جواد جمال، علي آل إبراهيم، منصور السيهاني، عباس الصفار، ديمترو، علي المسكيم، ميثم أبو سرير، عبد الله السعدون وجانكو بروزوفيتش».

وانطلقت النسخة الجارية من البطولة بمشاركة سبعة أندية، هي: الكويت وبرقان الكويتيان، والدحيل والعربي القطريان، والشارقة الإماراتي، والنجمة البحريني، إضافة إلى الخليج، وتستمر حتى 15 يونيو الجاري.