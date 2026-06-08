بلاتيني يلاحق إنفانتينو أمام القضاء الفرنسي

تقدم الفرنسي ميشيل بلاتيني، الإثنين، بشكوى أمام القضاء في بلاده ضد السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، بتهمتي «الافتراء» و«استغلال النفوذ»، في إطار القضية التي أنهت عام 2015 طموحه بترؤس الهيئة الكروية العليا.

وتستهدف هذه الشكوى أيضًا مسؤولين سابقَين في «فيفا»، وهي مرفقة بدعوى مدنية، ما سيؤدي إلى «تعيين قاضي تحقيق»، حسبما أوضح نجم منتخب فرنسا السابق.

وتقدم بلاتيني بشكويين عاديتين في 2018 ثم في 2021 في الملف نفسه، الأولى بتهمة الافتراء ضد مجهول والثانية بتهمة استغلال النفوذ ضد إنفانتينو، وأُحيلتا إلى القضاء السويسري: واعتُبرت الأولى ساقطة بحكم مرور الزمن، فيما حُفظت الثانية من دون ملاحقة في أكتوبر الماضي.

وبالتوازي، سيباشر الفائز بالكرة الذهبية ثلاث مرات إجراء مدنيًا ضد «فيفا» للحصول على تعويض عن مجمل الأضرار «المرتبطة بالمناورات التي استُخدمت لمنعه من الترشح لرئاسة فيفا عام 2015» حسبما جاء في بيان بلاتيني.

وقال بلاتيني في مارس الماضي عبر إذاعة «أر أم سي» إنه لن يترك الذين ألحقوا به الأذى، في إشارة إلى القضية التي أدت إلى سقوطه كرئيس للاتحاد الأوروبي، قبل أن تُختتم في أغسطس ببراءة نهائية في سويسرا.

ويرى بلاتيني أن إنفانتينو الذي كان نائبه حين تولى رئاسة الاتحاد الأوروبي للعبة، إلى جانب المدير القانوني السابق لـ«فيفا» السويسري ماركو فيليجر والرئيس السابق للجنة التدقيق السويسري الإيطالي دومينيكو سكالا «عملوا على إقصائه من سباق رئاسة الاتحاد الدولي عبر اتهامات لا أساس لها على الإطلاق».

وأدى الكشف في خريف 2015 عن دفعة مالية بقيمة مليوني فرنك سويسري تلقاها الفرنسي من «فيفا» قبلها بأربعة أعوام، إلى سلسلة من الإجراءات التأديبية ثم الجنائية، في الوقت الذي بدا فيه بلاتيني في موقع مثالي لتولي رئاسة الاتحاد الدولي.

وفتح إبعاد القائد السابق للمنتخب الفرنسي الطريق أمام انتخاب غير متوقع في فبراير 2016 لإنفانتينو الذي كان يشغل في حينها منصب الأمين العام للاتحاد.

وأُعيد انتخاب إنفانتينو من دون منافسة في 2019 و2023، وسيترشح لولاية جديدة في مارس المقبل.