أبو غوش يعوض صبرة في قائمة «النشامي»

أعلن الاتحاد الأردني لكرة القدم، الإثنين، ضم محمد أبو غوش إلى تشكيلة المنتخب الأول المشارك في كأس العالم، ليعوض إبراهيم صبرة الذي استُبعد بسبب الإصابة.

وتعرض صبرة «20 عامًا» مهاجم لوكوموتيفا زغرب الكرواتي، لإصابة بتمزق في أربطة الكاحل للقدم اليسرى أثناء تدريب المنتخب، ليُحرم من المشاركة في البطولة، ويتم تعويضه في القائمة بالظهير الأيسر أبو غوش.

وأوضح الاتحاد الأردني عبر منصة «إكس»: «قرر المدرب جمال سلامي ضم محمد أبو غوش إلى قائمة النشامي لكأس العالم، بعد أن أظهرت الفحوصات الطبية إصابة إبراهيم صبرة بتمزق في أربطة الكاحل للقدم اليسرى ما استدعى استبعاده من القائمة».

وقضى أبو غوش «20 عامًا»، الذي لم يشارك في أي مباراة دولية، النصف الثاني من الموسم معارًا إلى الحسين إربد من شباب الأردن.

وخسر الأردن 0-2 أمام كولومبيا فجر الإثنين في آخر استعدادات المنتخبين للنهائيات المنظمة في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وأوقعت القرعة الأردن، الذي بلغ كأس العالم للمرة الأولى، في المجموعة العاشرة الصعبة، إذ سيواجه النمسا والجزائر في سان فرانسيسكو قبل الانتقال إلى دالاس لملاقاة الأرجنتين حاملة اللقب.