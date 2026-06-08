حالة نيمار تتحسّن.. وأنشيلوتي يرفض المغامرة

أفاد الاتحاد البرازيلي لكرة القدم بأن نجمه المخضرم نيمار يُظهر «تطوُّرًا جيدًا» في إصابته بربلة الساق اليمنى التي تحرمه من اللعب منذ مايو الماضي.

وخضع الهداف التاريخي للمنتخب الفائز بكأس العالم خمس مراتٍ، الإثنين، لفحصٍ بالرنين المغناطيسي في الولايات المتحدة، أظهر نتائجَ «ضمن المعايير المتوقَّعة»، حسبَ الاتحاد المحلي.

وذكر الاتحاد في بيانٍ: «سيواصل نيمار عملية التعافي والإعداد البدني التي وضعها الطاقم الطبي للمنتخب».

ولم يقدم الاتحاد مزيدًا من التفاصيل، ما يجعل مشاركة نيمار «34 عامًا» غير مؤكدةٍ في المباراة الافتتاحية أمام المغرب، السبت، في «إيست رذرفورد» بولاية نيوجيرزي، ضمن المجموعة الثالثة.

وكان الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب المنتخب البرازيلي، أعرب، الجمعة، عن ثقته في إمكانية عودة نيمار إلى التدريبات الأسبوع الجاري، لكنَّه أكد رفضه استعجال إشراكه قبل تعافيه تمامًا.