جيمارايش: البرازيل تستحق الاحترام.. والمغرب منافس قوي

يأمل برونو جيمارايش، لاعب وسط المنتخب البرازيلي الأول لكرة القدم، بأن يكونوا في أفضل حالاتهم عندما يواجهون نظيرهم المغربي في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة لكأس العالم بعد ستة أيام.

وقال لاعب وسط نيوكاسل الإنجليزي في مؤتمر صحافي في مقر الـ«سيليساو» في باسكين بريدج بضواحي نيوجيرسي، التي سيستضيف ملعبها «ميتلايف» مواجهة المنتخبين الأحد المقبل: «منتخب جيد جدًا بصراحة، علينا أن نمنحه كل الاحترام، نأمل أن نقدم أفضل كرة قدم لدينا وأن نفوز بالمباراة».

ورأى جيمارايش أنه يجب منح منتخب بلاده «الاحترام الذي يستحقه» مع اقترابه من انطلاق مشواره في السعي لتعزيز رقمها القياسي بلقب سادس، بعد الأخير الذي توج به في 2002 بكوريا الجنوبية واليابان.

وقال جيمارايش: «لا أحد غيرنا يملك خمس نجوم على قميصه، وصفوفنا تضم لاعبين رائعين يلعبون لأندية كبرى، مثل فينيسيوس ورافينيا. نحتاج إلى منح لاعبينا الاحترام الذي يستحقونه».

وأضاف: «الأجواء في المعسكر جيدة، لقد فزنا وقدمنا أداءً جيدًا في المباراتين التجريبيتين. ما زال أمامنا بضعة أيام للعمل على بعض التفاصيل، لكننا نشعر بأننا جاهزون»، في إشارة الى الانتصار على بنما «6-2» في ريو دي جانيرو في الأول من يونيو الجاري، ومصر «2-1» في كليفلاند بولاية أوهايو السبت.

وتابع اللاعب الذي افتتح التسجيل في مرمى مصر: «نحن أكثر ثقة بعد تلك المباراتين. عندما تبدأ كأس العالم، سينسى الجميع ما حدث قبلها. نأمل أن نبدأ بانتصار، فهذا سيمنحنا أساسًا نبني عليه. لدينا طموحات كبيرة، نشعر بأننا مستعدون ونريد انطلاقة قوية».

وأردف قائلًا: «أعتقد أن لدينا منتخبًا جيدًا جدًا، نأمل أن نبدأ بشكل جيد، فالمباريات الأولى مهمة جدًا بالنسبة لنا، وأعتقد أن الجودة قوية جدًا، وأنا متفائل بإمكانية التأهل».