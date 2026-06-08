هولندا تستبعد تيمبر من المونديال

استُبعد المدافع جورين تيمبر من تشكيلة المنتخب الهولندي الأول لكرة القدم لمونديال 2026 الخميس، بسبب إصابة في أعلى الفخذ، وحل مكانه لوتساريل خيرترودا.

وأوضح المنتخب على حسابه الرسمي على منصة «إكس»، أن المدافع البالغ 24 عامًا الذي بلغ نهائي دوري أبطال أوروبا مع أرسنال في 30 مايو الماضي، لم يتعافَ بشكل كافٍ من إصابة أعلى الفخذ للمشاركة في كأس العالم بطريقة مسؤولة من الناحية الطبية.

وأضاف البيان: «وبالتشاور مع الطاقم الطبي، تقرر أن يغادر تيمبر معسكر إعداد المنتخب في نيويورك بعد مباراة أوزبكستان التجريبية المقررة مساء الإثنين على أرضية ملعب إيكاهن».

وتم استدعاء الظهير الأيمن خيرترودا «25 عامًا» الذي لعب الموسم الماضي مع سندلارند الإنجليزي معارًا من لايبزيج الألماني، لتعويض هذا الغياب، على أن يلتحق قريبًا بزملائه في المقر الأساسي للمنتخب في كانساس سيتي.

وكان المنتخب الهولندي يعاني أصلًا من غيابات عدة، أبرزها تشافي سيمونز وماتيس دي ليخت وستيفان دي فري. وسيستهل مشواره في كأس العالم، الأحد المقبل، بمواجهة اليابان في المجموعة السادسة التي تضم أيضًا السويد وتونس.