ملعب الأخضر والسنغال.. حفلات موسيقية وطاولات خلف المرمى

يحتاج المنتخب السعودي الأول لكرة القدم إلى قطع نحو 140 كيلومترًا بالحافلة، من أجل طي المسافة بين مقر معسكره في أمريكا وملعب تويوتا، الذي يستضيف مباراته التجريبية مع السنغال، فجر الأربعاء، تحضيرًا لكأس العالم 2026.

ويقع الملعب في مدينة سان أنطونيو، القريبة نسبيًا من أوستن، المقر الدائم لـ «الأخضر» خلال فترة المونديال، وكلاهما ينتمي إلى ولاية تكساس وسط جنوبي الولايات المتحدة الأمريكية.

ويتّسع الملعب لـ 8296 متفرجًا لمباريات كرة القدم و13000 متفرجًا للحفلات الموسيقية والمهرجانات.

وكان في الأصل مملوكًا ومدارًا من قبل منظمة «S.O.A.R» غير الربحية، التي أسّسها جوردون هارتمان، وهو فاعل خير من سان أنطونيو.

وخلال فترة تشغيل منظمة «S.O.A.R» للمنشأة، ذهبت جميع العائدات إلى مدينة ملاهي مورجانز وندرلاند، الواقعة قبالة الملعب.

وبدأ بناؤه في فبراير 2012، وافتتح في 13 أبريل 2013 ليتسلّمه فريق سكوربيونز سان أنطونيو.

وفي نوفمبر 2015، استحوذت مدينة سان أنطونيو ومقاطعة بيكسار معًا على الملعب مقابل 18 مليون دولار، كما دفعت شركة سبيرز للرياضة والترفيه «SS&E» مبلغًا إضافيًا قدره 3 ملايين دولار لهارتمان «فاعل الخير»، ليصل إجمالي سعر شراء المنشأة إلى 21 مليون دولار.

وحصلت «SS&E» على عقد إيجار مبدئي مدته 20 عامًا لتشغيل المنشأة، مع إنشاء فريق كرة قدم محترف جديد ليلعب فيها.

وبالفعل تأسس فريق سان أنطونيو إف سي، وبدأ استخدام الملعب منذ مارس 2016، بينما انحلّ سكوربيونز سان أنطونيو إلى غير رجعة.

وصُمم الملعب من قبل شركة برو سبورتس ديفيلوبمنتس «PSD» للهندسة المعمارية في سان أنطونيو، ومن المقرر توسيع سعته لتصل حتى أكثر من 18 ألف مقعد بموجب خطة مقسمة على 3 مراحل.

ويوفر الملعب 16 جناحًا خاصًا، ويضم أيضًا حديقة على مستوى أرضيته تتسع لأكثر من 200 مشجع، مع مدرجات وطاولات وكراسي على بُعد 15 قدمًا فقط خلف المرمى الجنوبي.

وتوجد فيه شرفة مراقبة على مستوى الأجنحة تتسع لأكثر من 100 مشجع تُطل على الملعب بأكمله، بالإضافة إلى منطقة مخصصة للجماهير خلف المدرجات الشمالية.

ويُتيح التصميم إمكانية استضافة فعاليات رياضية متنوعة، مثل الرجبي واللاكروس وكرة القدم الأمريكية والملاكمة والحفلات الموسيقية.

وسبق للملعب استضافة مباراة دولية واحدة لمنتخبات الرجال، جرت في 20 يناير 2024 بين الولايات المتحدة وسلوفينيا، أنهتها الأخيرة فائزة بهدف نظيف.

ويحول صغر الملعب دون مشاركته في استضافة بطولات كبرى، مثل كأس العالم التي لم يُدرج ضمن مواقعها.