أمريكا تستعيد خدمات ريتشاردز

شارك كريس ريتشاردز، مدافع المنتخب الأمريكي الأول لكرة القدم، في أول تدريبٍ كاملٍ له مع بقية زملائه في جنوب كاليفورنيا تحضيرًا لانطلاق منافسات كأس العالم 2026، الخميس المقبل.

وكان ريتشاردز تعرَّض لتمزُّقٍ في رباطين من أربطة الكاحل الأيسر أثناء لعبه مع كريستال بالاس، 17 مايو الماضي، وغاب عن مباراتي المنتخب التجريبيتين خلال الأسبوع الماضي، وتم اختياره ضمن قائمة أمريكا المكوَّنة من 26 لاعبًا للبطولة، لكن لا يزال من الممكن استبدال اللاعبين المصابين حتى مساء الخميس.

وقال الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينيو، مدرب المنتخب: «سنرى ما سيحدث. لقد خاض أول تدريبٍ له مع الفريق، ومن الجيد أن يكون جميع اللاعبين جاهزين للمشاركة في المباراة الأولى بالمونديال».

ويفتتح المنتخب مشواره في كأس العالم على أرضه بمواجهة باراجواي على ملعب «سوفي» بإنجلوود في كاليفورنيا، مساء الجمعة.

وتمرَّن ريتشاردز «26 عامًا» بمفرده بعيدًا عن زملائه في تدريبات المنتخب الأمريكي خلال الأيام الأخيرة، لكنَّه أكمل الحصة التدريبية كاملةً الإثنين أمام أكثر من 5500 مشجعٍ بـ «جريت بارك» في مقاطعة أورانج دون أي مشكلاتٍ ظاهرة.