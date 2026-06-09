الاستحواذ يلغي انتخابات النصر.. الأهلي.. والاتحاد

رجَّحت لـ «الرياضية» مصادرُ خاصَّةٌ إلغاء انتخابات مجالس إدارات المؤسسات غير الربحية في أندية النصر، والأهلي، والاتحاد خلال الفترة المقبلة في ظل التوجُّه نحو طرح الأندية المملوكة لصندوق الاستثمارات العامَّة للبيع.

وأوضحت المصادر ذاتها، أن هذا التوجُّه يرتبط بملف طرح الأندية للبيع في خطوة تستهدف تسريع إجراءات الاستحواذ، وتهيئة المسار القانوني والتنظيمي أمام المستثمرين المحتملين.

ووفقًا لها، سيبقى مستقبل مجالس إدارات الشركات الثلاث مرهونًا بعملية الاستحواذ المرتقبة، إذ سيملك المستثمر الجديد صلاحية الإبقاء على الإدارات الحالية، أو إجراء تغييرات إدارية تتوافق مع رؤيته للمشروع الرياضي.

وسبق أن كشفت «الرياضية»، 27 أبريل الماضي، نقلًا عن مصادرها الخاصة، عن أن طرح نادي الاتحاد للاستثمار قد يؤدي إلى إلغاء الانتخابات، وهو السيناريو الذي تشير المعطيات الحالية إلى إمكانية تطبيقه أيضًا في ناديي النصر والأهلي.

ويأتي هذا التوجُّه امتدادًا لمشروع التخصيص والاستثمار الذي تشهده الأندية السعودية، إذ أعلن صندوق الاستثمارات العامَّة وشركة المملكة القابضة، 16 أبريل الماضي، توقيع اتفاقية بيع وشراء أسهم ملزمة، تستحوذ بموجبها «المملكة القابضة» 70 في المئة من إجمالي رأسمال شركة نادي الهلال.

وأوضحت «المملكة القابضة»، في بيان منشور على موقع «تداول»، أن الاتفاقية بُنيت على قيمة منشأة كلية بلغت 1.4 مليار ريال، فيما بلغت حقوق الملكية 1.2 مليار ريال، ما رفع قيمة صفقة استحواذ الحصة البالغة 70 في المئة إلى 840 مليون ريال.