«محاضرات» ترسم خطة الأخضر المونديالية

يكثف الجهاز الفني في المنتخب السعودي الأول لكرة القدم اجتماعاته اليومية باللاعبين ضمن البرنامج الإعدادي الخاص بمنافسات كأس العالم 2026، وفق مصدر خاصّ بـ «الرياضية».

ووفق المصدر ذاته، يحرص اليوناني جورجيوس دونيس، مدرب المنتخب، على عقد جلسات فنية منتظمة يوميًّا، تتضمَّن استعراضًا تفصيليًّا لمنتخبات المجموعة الثامنة من خلال تحليل المباريات التجريبية، والرسمية التي خاضها المنافسون في الفترة الماضية.

وتُركِّز الاجتماعات على شرح أساليب اللعب، ونقاط القوة والضعف لدى منتخبات الأوروجواي، وإسبانيا، والرأس الأخضر.

كذلك يستخدم الجهاز الفني لقطات الفيديو، والعروض التحليلية لتقريب الصورة للاعبين.

ويفتتح المنتخب السعودي مشواره في كأس العالم بملاقاة الأوروجواي، 15 يونيو الجاري، ضمن منافسات المجموعة الثامنة، التي تضمُّ أيضًا منتخبَي إسبانيا، والرأس الأخضر.