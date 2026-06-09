بالقاتل.. هولندا تكسب أوزبكستان

استعاد المنتخب الهولندي الأول لكرة القدم توازنه، الإثنين، بفوز شاق في نيويورك على أوزبكستان 2-1 في مباراتهما التحضيرية الأخيرة لمونديال 2026 الذي يفتتح الخميس.

وكان منتخب «الطواحين» ودع جمهوره الأربعاء الماضي بخسارة مفاجئة أمام الجزائر 0-1، لكنهم هذه المرة حسموا الأمور لمصلحتهم في الوقت المحتسب بدل الضائع.

واعتقد الهولنديون أنهم حسموا اللقاء بوصولهم إلى الثواني الأخيرة وهم في المقدمة بهدف سجله كودي خاكبو من ركلة جزاء انتزعها كريسنسيو سامرفيل من ياخونجير أوروزوف «32».

لكن البديل إيجور سيرجيف خطف التعادل في الثواني الأخيرة من اللقاء «2+90» الذي أكمله الهولنديون بعشرة لاعبين بعد طرد البديل جوس تيل «87».

إلا أن خاكبو منح بلاده الفوز في الوقت القاتل من ركلة جزاء أخرى انتزعها يان بول فان هيكه من عبد القادر خوسانوف مدافع مانشستر سيتي الإنجليزي «8+90».

وتبدأ هولندا، التي خسرت النهائيات الثلاثة في مشوارها في أعوام 1974 و1977 و2010، مشوارها في البطولة بمواجهة اليابان في 14 يونيو الجاري ضمن المجموعة السادسة التي تضم السويد وتونس، فيما تستهل أوزبكستان، مغامرتها الأولى ضد كولومبيا في 17 من الشهر الجاري ضمن المجموعة الـ 11 التي تضم أيضًا البرتغال والكونغو الديمقراطية.