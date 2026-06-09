ثيو يشارك وأوليسيه يمنح فرنسا الانتصار بـ «هاتريك»

انتصر المنتخب الفرنسي الأول لكرة القدم على نظيره الإيرلندي الشمالي 3ـ1، مساء الإثنين، في مباراةٍ تجريبيةٍ تحضيرًا لكأس العالم، شهدت مشاركة ثيو هيرنانديز، ظهير أيسر «الديوك» والهلال، بصفةٍ أساسيةٍ.

وجرت المباراة على ملعب بيار موروا متعدد الاستخدام في فيلينوف داسك، قرب مدينة ليل الفرنسية.

وسجَّل ميشيل أوليسيه، جناح بايرن ميونيخ الألماني، ثلاثية فرنسا «هاتريك» في الدقائق 43 و49 و74.

أمَّا هدف المنتخب الإيرلندي الشمالي الوحيد، فجاء عن طريق الجناح باتريك كيلي في الدقيقة 64.

وأحرز أوليسيه ثلاثيةً للمرة الأولى على الصعيد الدولي، وهو أول لاعبٍ يسجل «هاتريك» لفرنسا منذ الذي وقَّع عليه زميله كيليان مبابي، رأس الحربة، أمام جبل طارق، نوفمبر 2023.

وزجَّ الفرنسي ديدييه ديشامب، مدرب منتخب بلاده، بهيرنانديز من بداية اللقاء، مثل مباراة كوت ديفوار السابقة، وسحبه في الدقيقة 62، ليُشرك زميله لوكاس ديني بدلًا منه.

واستعاد المنتخب الفرنسي نغمة الفوز بعد خسارته في المباراة التجريبية الماضية أمام نظيره الإيفواري 1ـ2.

وأنهى «الديوك» تجاربهم التحضيرية لبطولة كأس العالم التي يستهلونها بملاقاة السنغال في أولى جولات دور المجموعات.