«هل سينجحون بالتنظيم»

تتجه أنظار العالم نحو الولايات المتحدة الأمريكية التي تستعد لاستضافة النسخة القادمة من كأس العالم بالشراكة مع كندا والمكسيك، في حدث رياضي يعد الأكبر والأكثر جماهيرية على مستوى الكرة الأرضية. ومع الإعلان عن مشاركة 48 منتخبًا تتزايد التساؤلات حول قدرة الدولة المستضيفة على تقديم نسخة استثنائية تليق بحجم هذا الكرنفال العالمي.



لقد رفعت دولة قطر سقف التوقعات عاليًا بعد أن قدمت نسخة تاريخية من كأس العالم . أبهرت العالم بحسن التنظيم وروعة المنشآت وسهولة التنقل بين الملاعب فضلًا عن الأجواء الجماهيرية الفريدة التي جعلت من البطولة حدثًا استثنائيًا سيظل عالقًا في ذاكرة عشاق كرة القدم لسنوات طويلة.



واليوم تقف الولايات المتحدة أمام تحدٍ كبير يتمثل في تقديم نسخة مختلفة ومميزة .. خاصة أنها تمتلك بنية تحتية ضخمة وملاعب عالمية وخبرات واسعة في تنظيم الأحداث الرياضية الكبرى. لكن النجاح لا يقاس فقط بالإمكانات والمنشآت بل يتطلب أيضًا تقديم تجربة جماهيرية متكاملة تجعل من البطولة حدثًا لا ينسى. التحدي الحقيقي اليوم لا يكمن في الإمكانيات فقط بل في القدرة على تقديم تجربة متكاملة تليق بحجم هذا الكرنفال العالمي الذي تتابعه المليارات من الجماهير حول العالم.



مشاركة 48 منتخبًا ستمنح البطولة زخمًا أكبر وتنوعًا أوسع لكنها في الوقت ذاته ستفرض تحديات تنظيمية ولوجستية كبيرة سواء فيما يتعلق بالتنقل أو الجدولة أو استيعاب الجماهير القادمة من مختلف أنحاء العالم. وهنا سيكون الاختبار الحقيقي للمنظمين في كيفية إدارة هذا العدد غير المسبوق من المنتخبات والمباريات.



ويبقى السؤال الأهم: هل ستبهرنا الولايات المتحدة كما أبهرتنا قطر؟ وهل سنشاهد كأس عالم مختلفة تحمل بصمة خاصة تضاف إلى تاريخ البطولة أم ستكون نسخة عادية تمر دون أن تترك الأثر الذي يتطلع إليه عشاق كرة القدم؟



الإجابة ستكشفها الأيام القادمة.. لكن المؤكد أن العالم بأسره يترقب هذا الحدث بشغف كبير، منتظرًا نسخة تكتب فصلًا جديدًا في تاريخ كأس العالم وتقدم صورة تليق بأعظم بطولة رياضية على وجه الأرض.