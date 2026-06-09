العقيدي يشارك.. والأخضر ينهي تحضيرات السنغال

شارك نواف العقيدي، حارس المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، في كامل الحصة التدريبية ضمن برنامجه التأهيلي، فجر الثلاثاء.

ويعاني الحارس الدولي من إصابة في وتر العضلة الضامَّة، ويخضع العقيدي هذه الأيام لبرنامج علاجي مكثَّف يتضمَّن ثلاث جلسات يوميًّا، في محاولة لتسريع عملية تعافيه ورفع جاهزيته قبل انطلاقة كأس العالم، 11 يونيو الجاري، التي تستضيفها الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

ميدانيًّا، أنهى الأخضر تحضيراته الأخيرة قبل مواجهة السنغال التجريبية فجر الأربعاء، ضمن برنامجه الإعدادي لكأس العالم، على ملعب نادي سان أنطونيو لكرة القدم في مدينة سان أنطونيو بولاية تكساس.

وأجرى لاعبو الأخضر حصتهم التدريبية على ملاعب مركز تدريب نادي أوستن، تحت قيادة اليوناني جورجيوس دونيس، التي بدأت بتمارين الإحماء، تلتها تدريبات الاستحواذ على الكرة، ثم مناورة مصغّرة، قبل أن يختتم اللاعبون الحصة بتدريب خاص على الكرات الثابتة.

يُذكر أن الأخضر السعودي انتصر على بورتوريكو بثلاثية نظيفة في مباراته التجريبية الثانية، التي استضافتها مدينة أوستن الأمريكية فجر السبت، ضمن تحضيرات «الأخضر» لكأس العالم 2026. وسجَّل سلطان مندش وعبد الله الحمدان وسالم الدوسري الأهداف الثلاثة في الدقائق 45+1 و51 و88 من المباراة التي جرت على ملعب «كيو 2».

ويبدأ الأخضر مبارياته في المونديال ضد أوروجواي، الإثنين 15 يونيو، بينما تواجه السنغال فرنسا في المجموعة الأولى، الثلاثاء 16 يونيو.