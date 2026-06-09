أمريكا تحرم عرتن من قيادة المونديال

مُنِع عمر عرتن، الحكم الدولي الصومالي، من دخول الولايات المتحدة كأول حكم من بلاده يدير مباريات في كأس العالم، وفق ما أفاد مسؤول في وزارة الرياضة الصومالية، الإثنين.

ولم يتضح على الفور سبب قرار سلطات مطار ميامي الدولي منع عرتن من دخول الولايات المتحدة، لكن الصومال من بين دول عدة مدرجة على قائمة حظر السفر التي أقرتها إدارة الرئيس دونالد ترامب.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) استبعاد عرتن من إدارة مباريات كأس العالم نتيجة منعه من دخول الولايات المتحدة.

وقال متحدث باسم الاتحاد الدولي للعبة: «الحكم عمر عرتن لن يتمكن من التدرب أو إدارة مباريات كأس العالم 2026، بعدما مُنع من دخول الولايات المتحدة».

وشدد الاتحاد الدولي على أنه لا يملك أي سلطة للتأثير على القرار، موضحًا أن ذلك يعود حصرًا إلى الدول المضيفة للبطولة، وفي مقدمتها الولايات المتحدة.

وأضاف المتحدث: «فيفا غير معني بإجراءات الهجرة في الدولة المضيفة، بما في ذلك البت في التأشيرات، وقد أُبلغ من السلطات بأن وضع عرتن لن يتغير في الوقت الراهن».

وتابع: «تماشيًا مع فعاليات فيفا السابقة، فإن الحكومة المضيفة هي التي تقرر في نهاية المطاف من يحصل على تأشيرة ومن يُسمح له بدخول البلاد».

من جهته، قال متحدث باسم هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية إن عرتن مُنع من الدخول عقب تفتيش روتيني.

وأوضح أنه خلال إجراءات المعالجة، خضع المسافر لتفتيش إضافي، وهو جزء روتيني من عملية التفتيش لدى هيئة الجمارك وحماية الحدود عندما يحتاج الضباط إلى التحقق من المعلومات أو تحديد أهلية الدخول.

وتابع: «بعد التفتيش، تبيّن أن المسافر، وهو حكم في كأس العالم، غير مؤهل للدخول بسبب مخاوف تتعلق بعمليات التدقيق، وتم رفض دخوله».

وذكر عرتن، في تصريح بعد الحادثة، أنه يريد التركيز على المستقبل، قائلًا: «على الرغم من الظروف التي أمرّ بها، فإنني في مزاج إيجابي وأركز على التحديات المقبلة في مسيرتي التحكيمية».

وتابع: «أود أن أشكر عائلة كرة القدم على رسائلها، وأتمنى لزملائي كل التوفيق والنجاح خلال كأس العالم، وأتطلع إلى الانضمام إليهم مجددًا في مسابقات مستقبلية».

وقال سيسي عدن أبشير، المستشار في وزارة الشباب والرياضة الصومالية وقائد منتخب بلاده السابق: «منع عرتن من دخول الولايات المتحدة وحرمانه من إدارة المباريات المقررة لا يضر به على الصعيد الشخصي فحسب، بل يقوّض أيضًا التزام كرة القدم بقيم العدالة والاستحقاق وروح اللعب النظيف».

وأضاف أبشير أن عرتن كان يحمل تأشيرة دخول صالحة إلى الولايات المتحدة، كاشفًا أن الحكم البالغ 34 عامًا عاد جوًا إلى إسطنبول حيث كان يسكن.

واعتبر أن عمر عرتن من أكثر الحكام احترامًا في إفريقيا، ويستحق دعم مجتمع كرة القدم بأكمله.

وكان عرتن من بين 52 حكمًا عيّنهم فيفا لإدارة مباريات نهائيات كأس العالم المقررة في كل من كندا والمكسيك والولايات المتحدة اعتبارًا من الخميس.

ويدير عرتن مباريات الدوري الصومالي منذ أن أصبح حكمًا دوليًا معتمدًا من فيفا عام 2018.

وأدار مباريات في نهائيات كأس أمم إفريقيا 2023 في الجزائر، واختير في عام 2025 من قبل الاتحاد الإفريقي للعبة حكم العام للرجال.