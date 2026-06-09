الإسبان ينهون رحلة الاستعداد بثلاثية البيرو

أنهى المنتخب الإسباني الأول لكرة القدم مواجهاته التجريبية فجر الثلاثاء قبل مشاركته في كأس العالم، التي تنطلق منافساتها الخميس المقبل في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وحقق بطل العالم 2010 الفوز على نظيره بيرو في المباراة الأخيرة 3-1 على ملعب «كواوتيموك» في مدينة بويبلا المكسيكية.

وجاءت أهداف المنتخب الإسباني عن طريق ميكيل أويارزابال، وبيدري، وبيدرو جاليسي، حارس البيرو، بالخطأ في مرماه، في الدقائق 2 و32 و53 من عمر المباراة، بينما جاء هدف بيرو الوحيد عن طريق خايرو فيليز في الدقيقة 66 من عمر اللقاء.

وأوقعت قرعة كأس العالم 2026 منتخب إسبانيا في المجموعة الثامنة رفقة منتخبات السعودية وأوروجواي والرأس الأخضر.

وبعد أيام قليلة، وتحديدًا يوم الإثنين 15 يونيو الجاري، سيخوض المنتخب الإسباني ظهوره المنتظر في كأس العالم بمواجهة الرأس الأخضر في مدينة أتلانتا الأمريكية.