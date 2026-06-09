قبل السنغال.. الأخضر يختار الحافلة.. والعودة مباشرة

يغادر المنتخب السعودي الأول لكرة القدم على متن حافلة خاصة إلى مدينة سان أنطونيو عند الـ 02:30 مساءً بالتوقيت المحلي لأمريكا، استعدادًا لمواجهة السنغال التجريبية صباح الأربعاء.

وحسبما كشفت لـ«الرياضية» مصادر خاصة، ينطلق الأخضر قبل نحو ثلاث ساعات ونصف الساعة من أوستن مقر سكن البعثة إلى ملعب تويوتا فيلد في مدينة سان أنطونيو في رحلة تستغرق نحو ساعة ونصف الساعة، على أن يصل إلى ملعب المواجهة عند الـ 04:00 مساءً بالتوقيت المحلي في أمريكا «12:00 صباحًا بتوقيت السعودية»، استعدادًا للمواجهة التي تنطلق في الـ 06:00 مساءً.

ومن المقرر أن يعود الأخضر بعد نهاية المواجهة مباشرة إلى مقر سكنه في فندق فور سيزون أوستن، وينهي بذلك مواجهته التجريبية قبل بطولة كأس العالم 2026.

ولعب المنتخب السعودي قبل لقاء السنغال مواجهتين تجريبيتين في أمريكا أمام الإكوادور وخسرها بنتيجة 1ـ2، ثم بورتو ريكو التي كسبها بنتيجة 3ـ0.

ويبدأ الأخضر مشواره المونديالي بمواجهة أوروجواي 16 يونيو الجاري، ثم إسبانيا 21، ويختتم مشواره في دور المجموعات بملاقاة الرأس الأخضر 27 يونيو.

وتستضيف كندا والولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك منافسات البطولة بمشاركة 48 منتخبًا للمرة الأولى خلال الفترة من 11 يونيو الجاري حتى 19 يوليو المقبل.