برازيلي يضبط مواجهة افتتاح المونديال

يتولى الحكم البرازيلي ويلتون سامبايو إدارة المباراة ​الافتتاحية لكأس العالم بين المنتخب المكسيكي الأول لكرة القدم ونظيره الجنوب الإفريقي، الخميس، في افتتاح المونديال.

وسيكون مواطناه ‌برونو بيريز ‌وبرونو بوشيليا ​مساعدين ‌له ⁠في المباراة ​الافتتاحية للمجموعة ⁠الأولى، التي تجرى على ملعب أزتيكا.

وأدار سامبايو مباريات في كأس العالم 2022 في قطر، كما كان ⁠ضمن فريق حكام تقنية الفيديو ‌عندما ‌تم إدخالها للمرة الأولى في ‌كأس العالم 2018 في روسيا.

وحقق ‌الاتحاد الدولي للعبة «فيفا» رقمًا قياسيًّا في عدد الحكام، 52 حكمًا للساحة و88 مساعدًا، للبطولة ‌الموسعة التي تضم 48 منتخبًا.

لكن الولايات المتحدة رفضت ⁠السماح ⁠بدخول أحد الحكام وهو عمر عبد القادر عرتن من الصومال، الذي كان من المتوقع أن يكون أول صومالي يدير مباراة في كأس العالم.

وعادة ما يتم الإعلان عن تعيينات الحكام لكل مباراة ​في البطولة قبل يومين أو ​ثلاثة من موعدها.